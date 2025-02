Dlouhá léta si jazykové školy zřejmě vykládaly své osvobození od DPH jinak než finanční správa. Od letošního ledna však začala platit novela zákona o DPH, podle níž musí nově za některé kurzy vybírat DPH ve výši 21 procent. Zatímco ministerstvo financí změnu označuje za pouhé technické upřesnění, do cen kurzů to bude mít reálný dopad. To se týká všech jazyků, které v Česku nepatří do osmičky těch nejčastěji studovaných – od angličtiny po čínštinu. Byť i na tuto osmičku se může zdražení vztahovat.

