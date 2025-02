Svět je ve válce Západu s Východem – a jsme v ní i my, jak se ukázalo v ruském agresivním verbálním útoku na naši paní Miroslavu Němcovou.

Jsme ve válce, která má přinejmenším dvojí dračí hlavu: jednou je útok vedený totalitním Ruskem na svobodu vyznávající Ukrajinu, druhou je útok vedený autoritářským světem, řekněme islámským vůči Izraeli. V obou případech je to velice hrubé zjednodušení, protože i v těchto autoritářských světech jsou lidé, skupiny, a dokonce národy, které touží po svobodě a kterým jsou jejich vládnoucí režimy nelibé. To samé ovšem platí i na naší straně. I my ve svobodném světě máme lidi a skupiny lidí, které se spíše přiklání k obdivu k totalitním praktikám.

