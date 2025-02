Herečka a vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová se už 12 let pře s vydavatelstvím Bauer Media kvůli lživému článku o tom, že v době, kdy Václav Havel umíral, si užívala s milencem v lázních. A hlavně o to, kolik je přiměřené odškodné.

Soudy jí původně přiznaly čtyři miliony korun, které vydavatelství i zaplatilo, ale po zásahu Nejvyššího soudu před třemi lety suma klesla na 1,2 milionu. Havlová však „přeplatek“ odmítala vrátit, a proto žalobě čelila ona sama. V úterý se jí zastal Ústavní soud a verdikt, kterým soudy snížily odškodné na 1,2 milionu, označil za nezákonný. O tom, kolik skutečně má Havlová dostat, budou soudy rozhodovat znovu.

Článek o údajném milenci otiskl časopis Pestrý svět z vydavatelství Bauer Media v březnu 2012, tedy tři měsíce po Havlově smrti. Městský soud v Praze Havlové přiřkl odškodné 1,2 milionu korun. Po odvolání ale v roce 2019 sumu výrazně zvýšil Vrchní soud v Praze, který přikázal vydavatelství zaplatit za zcela vylhaný článek plné čtyři miliony.

„Sankce by měla být dostatečně citelnou, aby okruh vydavatelů tzv. bulvárního tisku od podobných zásahů odradila,“ odůvodnil tehdy soud uvedené zvýšení. A poukázal na vysoký zisk, kterého vydavatel zveřejněním článku dosáhl, i na to, že článek vyšel krátce po smrti Václava Havla.

Společnost Bauer Media sice zaplatila, ale obrátila se k Nejvyššímu soudu, který vyhověl jejímu dovolání. A konstatoval, že peněžité zadostiučinění by mělo odčinit neoprávněný zásah do osobnostních práv, ale nemělo by mít sankční či likvidační funkci. Rozhodnutí vrchního soudu proto zrušil a soudy pak ponechaly v platnosti rozhodnutí o odškodném 1,2 milionu.

Vydavatelství Bauer Media vzápětí začalo žádat přeplatek zpět, ale Havlová jej odmítala vrátit. Argumentovala tím, že podala novou ústavní stížnost. A kdyby znovu uspěla, už by jí společnost nemusela příště odškodné vyplatit. „Bauer Media je v likvidaci, a pokud by moje klientka peníze vrátila, už by je v případě, že verdikt zvrátíme, nemusela dostat zpět,“ vysvětloval loni v prosinci její advokát František Vyskočil, který připomněl, že divizi časopisů v roce 2018 koupilo vydavatelství Mafra.

Soudy tak jednání o vrácení 2,8 milionu přerušily, než znovu rozhodne Ústavní soud. Ten dal nyní Havlové za pravdu. A zopakoval, že odškodné má plnit i sankční a preventivní funkci, aby se podobné jednání motivované ziskem neopakovalo.

„Míra ochrany svobody projevu je u zpráv bulvárního charakteru významně oslabena. V těchto případech neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti tedy lze přijímat opatření s cílem odradit původce od protiprávního jednání a zajistit účinnou ochranu práv jednotlivců,“ uvedl senát v čele s předsedou Josefem Baxou. Kolik má být ale odškodné, neuvedl. To bude úkolem Městského soudu v Praze, který musí rozhodnout znovu.