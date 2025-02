Je to dlouhé. Uživatelé Spotify už pátým rokem čekají, až největší hudební streamovací služba splní svůj slib a nabídne jim přístup ke zvuku s kvalitou srovnatelnou se záznamem na kompaktních discích, nebo dokonce ve studiové kvalitě.

Dojít by k tomu mělo – snad – už brzy. Spotify má nabídnout více než jen příjemnější poslech na kvalitní aparatuře nebo špičkových sluchátkách. Firma, která loni poprvé ve své osmnáctileté historii dosáhla zisku, plánuje další služby a funkce.

Podle informací agentury Bloomberg chce Spotify spustit novou verzi služby s označením Music Pro do konce letošního roku. Vedle hudby s vysokým datovým tokem by nová varianta předplatného měla zahrnout možnost nákupu exkluzivních vstupenek na koncerty a možnost upravovat písničky podle vlastních představ v režimu Remix a s nástroji poháněnými generativní umělou inteligencí.

Dlouhou přípravu nových funkcí podle zdrojů Bloombergu způsobila komplikovaná jednání s partnery. Spotify má již údajně uzavřenou smlouvu s vydavatelstvími Universal a Warner, z velké trojky ale stále chybí Sony. Spotify jedná také s pořadateli koncertů a prodejci vstupenek o zajištění přednostního přístupu k nákupům nebo možnosti získat prémiová místa.

Hlavním motivem Spotify je oslovení „super fanoušků“, kteří jsou ochotní platit za drahé vstupenky či merchandising. Cena nové služby by měla být šest dolarů nad rámec standardního předplatného Spotify Premium, což představuje navýšení platby o polovinu. V českém prostředí by to znamenalo platbu přibližně 255 korun za Spotify se službou Music Pro za jednoho uživatele.

Snaha získat více peněz od platících uživatelů připomíná Netflix. Ten je s náskokem největší streamovací službou pro audiovizuální obsah na světě a na rozdíl od konkurence se mu stále daří zvyšovat počet platících diváků, navzdory pravidelnému zvyšování cen. Spotify je v tomto ohledu konzervativnější. Důvodem je silná konkurence s téměř identickým základním produktem v podobě milionů stejných hudebních skladeb.

Spotify podobně jako Netflix stále dokáže růst. Za poslední čtvrtletí roku 2024 firma získala 35 milionů nových uživatelů, 11 milionů z toho byli platící zákazníci, kterých mělo Spotify ke konci roku 263 milionů. Celkově se Spotify chlubí 675 miliony posluchačů.

Spotify se navíc dočkalo prvního zisku za celý fiskální rok: zisk firmy činil 1,138 miliardy eur (28,51 miliardy korun) proti ztrátě 505 milionů eur za rok 2023. Obrat za rok 2024 dosáhl rekordní hodnoty 15,673 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 18,3 procenta.

Platící posluchači tvoří 39 procent uživatelské báze a firmě přinášejí pouhých 11,54 procenta obratu a zároveň příjmy z reklamy rostou pomaleji než příjmy z předplatného. Z toho je zřejmé, že pokud chce Spotify finančně růst, musí se soustředit právě na platící zákazníky.

K zisku nicméně nejvíce nepomohl růst obratu, ale snižování nákladů. Firma propustila přibližně pětinu zaměstnanců. Pomohla i změna strategie kolem podcastů. Spotify do nich od roku 2019 investovalo stovky milionů dolarů, od nákupů velkých producentů, jako je Gimlet Media, a reklamních firem, jako je Megaphone, až po zajištění práv na populární podcasty.

Vložené prostředky se ale nevracely. Nově Spotify sází na videopodobu podcastů, ale tady zatím s přehledem vládne YouTube. I proto, že na videu umí lépe vydělávat díky své unikátní pozici ve světě internetové reklamy.

Spuštění nového dražšího produktu pro věrné platící zákazníky je pro Spotify nejzajímavější volba. Ale i ta má háček – zdražit službu o polovinu na konkurenčním trhu nemusí být nejlepší nápad.

Apple nabízí vyšší kvalitu zvuku bez příplatku, navíc má i vlastní lákadlo v podobě prostorového audia, jakkoliv je přínos trojrozměrného zvuku u hudby sporný. Tidal, který nabízí hudbu i ve studiové kvalitě, loni zrušil příplatek za poslech hudby ve vyšší kvalitě a zavedl jednotné předplatné za 11 dolarů měsíčně. K tomu za devět dolarů přidal službu DJ Extensions pro uživatele, kteří chtějí hudbu mixovat.

Pokud Spotify nabídne službu pro DJ s příplatkem o 50 procent nižším, může to fungovat, ale pouze pro relativně malou skupinu profesionálních uživatelů.