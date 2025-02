Největší konkurence Českých drah je blízko k tomu, aby si mohla postavit svoje první funkční depo. Absence vlastního zázemí firmu citelně svazuje. Teď už se chystá požádat o stavební povolení, řekl HN majitel firmy Radim Jančura.

Klíčový posun přišel tento týden: úředníci z pražského magistrátu se rozhodli, že pro stavbu depa v Dolních Měcholupech nebudou vyžadovat takzvanou velkou EIA, tedy plnohodnotné posuzování dopadu na životní prostředí, které stavby obvykle prodlužuje zhruba o rok a podrobuje obsáhlému připomínkování.

Rozhodnutí úředníků se objevilo v systému spadajícím pod ministerstvo životního prostředí ve středu odpoledne. Konstatuje obvyklé: „Nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nepodléhá posouzení podle zákona.“ To znamená faktické povolení a možnost postupovat už k samotnému stavebnímu nebo sloučenému povolení. Proti verdiktu v zásadě není odvolání, zpochybnit lze jen soudně.

„Brzy o to stavební povolení požádáme. Pak by to mohlo být rychlé, do konce příštího roku chceme mít hotovo,“ řekl HN v první reakci Jančura.

Byl to už druhý pokus o získání povolení EIA. První žádost firma v prosinci 2024 stáhla a nahradila novou, která předpokládá výrazně menší rozsah depa. Chybí v ní třeba lakovna. Seškrtání záměru obnášelo asi 20 procent činností, hlavně repase vozidel.

„Nebude tam žádná těžká výroba. Tu budeme dělat buď ve středních Čechách, nebo na Ostravsku, areál teď řešíme,“ řekl dnes HN Jančura. Současná verze depa počítá s provozní plochou asi 10 tisíc metrů čtverečních.

Podle informací HN šlo ale i o problémy s umístěním. Část pozemků v Měcholupech vlastní odpadová firma Mikapa Plus, která je odmítla prodat. Jančura se ji loni pokusil odkoupit a přesvědčil část společníků, aby mu svůj podíl prodali, jednatel Karel Jílek se ale postavil proti. A u soudu nakonec vybojoval předkupní právo na zbylé podíly.

„Setkali jsme se s panem Jančurou několikrát, dokonce jsme se jednou dohodli na nějakém podělení se o ty pozemky, protože ne všechny potřebujeme pro svoji činnost. No ale pak zase přišel s tím, abych šel do důchodu a prodal to celé. Domluvit se s ním je problém,“ řekl HN v prosinci Jílek. „My se nikam rozhodně stěhovat nebudeme. Sehnat souhlas s nakládáním s odpady je složité. Seženete místo pro parkování, ale nikde v dosahu našich činností jsme nenašli pozemek pro náš rozsah aktivit,“ dodal.

Problémy s pozemky se ale zřejmě vyřešily právě zmenšením areálu. „Nepředpokládám, že by ještě ty naše pozemky potřebovali, a víc to zatím nechci komentovat,“ řekl teď HN Jílek.

Městská část Praha – Dolní Měcholupy přitom požadovala, aby se i druhá žádost o povolení posuzovala v takzvaném režimu velká EIA. Už dřív měla námitky – obávala se hluku a celkového dopadu na okolí.

„Je zde důvodné předpokládat, že by se mohlo jednat o povolení záměru ‚per partes‘, kdy je celkový záměr rozkouskován tak, aby jednotlivé části nepodléhaly posouzení vlivu dle zákona. Takový přístup je však dle judikatury nepřípustný,“ uvedla ve svých připomínkách městská část. Marně.

Místo toho už může Jančura začít pomalu řešit finální podobu depa. „Mám v DNA nízké náklady, takže podle toho to budeme stavět. A stavět budeme velmi rychle,“ uzavřel.