Coinbase, největší kryptoměnová burza v USA, zřejmě nebude muset čelit soudním sporům s Komisí pro kontrolu cenných papírů (SEC). Americkému regulátorovi se nelíbilo, že se burza údajně chová jako makléř, ale přitom tyto služby nemůže poskytovat. Šéf Coinbase Brian Armstrong dříve prohlásil, že federální agentura požaduje, aby burza přestala obchodovat se všemi kryptoměnami kromě bitcoinu.

Stažení žaloby vůči Coinbase, které má komise potvrdit v tomto týdnu, je jeden z dalších signálů vstřícnějšího postoje ke kryptoměnovému průmyslu v USA s nástupem Donalda Trumpa do funkce prezidenta. Armstrong za to na sociální síti X Trumpa pochválil a také uvedl, že jde o velkou výhru pro celý kryptoměnový průmysl ve Spojených státech, na který mohl mít spor ničivé dopady. Coinbase se tak vrací zpátky miliony dolarů, které investovala do politického vlivu.

