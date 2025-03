Je to půl roku, co se Michal Leman dostal do čela východního křídla nadnárodního dopravce FlixBus. Mezi země, které má na starosti, patří i Česko. Tuzemský trh tak už nemá vlastního šéfa jako doposud, ale patří pod Varšavu.

„Česko geograficky i v rámci mapy aktivit FlixBusu jasně pasuje do celého regionu. Je dobře, že jsme nyní takto pohromadě, protože tím dosáhneme lepší nabídky pro zákazníka. Nové uspořádání je mnohem efektivnější,“ říká polský manažer, který v polovině února přijel do Prahy na otočku a pokračoval na své cestě dále.

V rozhovoru pro HN mluvil o specifikách tuzemského cestování, žluté (ne)konkurenci i zájmu o vlakovou dopravu.

Říkáte, že převedení velení pod Polsko je efektivnější varianta. Co to ale vypovídá o pohledu firmy na český trh?

Nejsme první firma – a týká se to hlavně těch technologických –, která začala s velkým lokálním týmem, ale později ho smrskla a využila synergie s dalšími trhy. Česko pro nás nepochybně stále má velký potenciál, chceme ho ještě více napojit na další země, zejména jihovýchodním směrem: Maďarsko, Rumunsko a celý Balkán. Nejsou to ještě zcela otevřené trhy, žije tam hodně lidí a letecká doprava tam není moc kvalitní a mezistátní vlaková dost zoufalá. A lidé chtějí cestovat. Všichni se dosud koukali spíš na západ, což je vidět na českém i polském trhu – do Německa toho jezdí hodně.

