Nad zdravím liberální demokracie visí otazník, píše v knize Kritika demokratického kapitalismu komentátor listu Financial Times Martin Wolf. To je, dle mého, ještě vcelku eufemisticky řečeno. Jak ukazují politické posuny posledních deseti let – od brexitu přes první vítězství Trumpa, zvolení populistů, jako jsou Geert Wilders, Giorgie Meloniová či Herbert Kickl, až po druhý prezidentský mandát Donalda Trumpa – liberální demokracie dostává údery nejenom od zemí, které k ní nikdy neměly vztah, ale i od zemí, v nichž se (z)rodila.

Jak jsme se mohli dostat do situace, že i v kolébce demokracie velké části společnosti schvalují útok na Kapitol v roce 2021? Jak je možné, že jim nevadí – nebo si kvůli jeho digitálnímu hávu nevšimli? –, či dokonce že schvalují právě probíhající pokus o puč? Lze vůbec liberální demokracii zachránit v našem regionu, když její přežití není jisté ani tam, kde kořeny zapustila dávno a kde soudní moc (alespoň prozatím) dokáže stavět bariéry samozvaným miliardářským technologickým spasitelům, kteří sice nejsou zcela originální – vzpomeňme na Howarda Scotta či (shodou náhod dědečka Elona Muska) Joshuu Haldemana z Technokratického hnutí třicátých let, kteří snili o vládě techniků v zemi rozprostírající se od Panamy po severní pól – disponují však mnohonásobně větším bohatstvím a vesměs neregulovanou mocí?

