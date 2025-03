Výrazně vyšší účast a také jiné rozložení sil i složení představenstva si část advokátů slibuje od podzimního sněmu stavovské České advokátní komory (ČAK), který bude počátkem října. Poprvé se totiž budou moci zúčastnit – a také hlasovat – online. A to poté, co Senát před dvěma týdny schválil novelu zákona o advokacii, která to umožní, a v pondělí ji podepsal prezident.

Dosud na stavovský sněm, spojený s volbami, dorazil vždy jen zlomek advokátů. Nejvyšší účast přitom byla na posledním sněmu před čtyřmi lety – z 12 500 zapsaných jich přišlo 2397, tedy necelá pětina. Prim také vždy měly velké advokátní kanceláře. Ač více než dvě třetiny členů komory tvoří samostatní advokáti, v jedenáctičlenném představenstvu mají jediného zástupce. A to kvůli dohodám, které právě velké kanceláře před sněmem uzavíraly a držely tak v představenstvu většinu.

Jaké jsou zkušenosti s nově zavedenou online volbou na Slovensku.