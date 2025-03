Paní Alena Schillerová nazvala premiéra Petra Fialu parchantem. Není to jen historka o nalezení nového politického dna. Výlev bývalé ministryně financí a přední osoby hnutí ANO především poodhaluje několik znepokojivých tendencí současné politiky a společnosti.

Nejprve, co přesně Schillerová na TikToku řekla: „Parchant jeden. Tak on nejdřív schválí a vybubnuje výdaje na zbrojení na pět let dopředu a pak nás zve na schůzku, kde se chce jakože bavit o financování naší obrany.“ Odkazuje to k tomu, že hnutí ANO odmítlo myšlenku, že obrana by měla být v situaci ohrožení země nadstranickou záležitostí a strany by se na ní měly shodnout, a nechce se zúčastnit příslušných jednání.

První instinktivní reakce cynického pozorovatele české politiky zní: Voličům hnutí ANO se bude sprostý výlev Aleny Schillerové líbit. Ocení, že politička mluví jako oni v hospodě. Řeknou: „Nandala mu to, parchantovi jednomu! To je ženská!“ Prakticky vzato je to samozřejmě pravda. Na drsných útocích, na hledání a nacházení nepřátel, se dá v současné polarizované politice před volbami jen vydělat.

Jenže z širší perspektivy je to velký problém.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč je vulgární napadání v politice znakem velkého společenského průšvihu.

Jak souvisí výlevy Aleny Schillerové s rétorikou Klementa Gottwalda.

Proč je exministryně financí „jen“ produktem doby a kam tato doba míří.