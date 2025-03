Domácí úkoly jsou tvorbou umělců na zadané téma, které určujete. Na jaké nejraději vzpomínáte?

Co do rozsahu, tak nejúspěšnější byl před 11 lety úkol Pocta Bohumilu Hrabalovi, výstava proběhla jak na Staroměstské radnici v Praze, tak i v Prague House v Bruselu či Českém centru v Budapešti. Krásnou výstavu jsme dělali ke 100. výročí vzniku Československa – První republika. Na vzniklých dílech figurovaly slavné osobnosti z prvorepublikové éry.

Ale měl bych samozřejmě zmínit ten první úkol v roce 2003, kdy jsem po umělcích chtěl, aby každý vytvořil parafrázi na mou velmi oblíbenou černobílou fotografii z roku 1977, jejímž autorem byl můj bratr Jan. Vůbec jsem netušil, jaký ohlas to bude mít, že bude následovat dalších 32 témat, vzniknou tisíce děl zhruba od stovky umělců.

Teď mi nahráváte na otázku, dá se tedy říct, že to umělce baví?

Vypadá to, že ano. Například Adolf Born měl úkoly moc rád. Asi před deseti lety se mě ptal, jaký bude další Domácí úkol, že prý má teď období lyžařů, a jestli bychom nemohli vymyslet nějaké téma, kde by se mohl vyřádit. V Praze bylo tenkrát Mistrovství světa v ledním hokeji, proto jsme vyhlásili téma Zimní sporty. Za nějakou dobu mi přišel mail od německého nakladatele, zda tento pastel od Adolfa Borna, který vznikl na toto téma, může použít do učebnice pro základní školy. Pan Born jim dal autorská práva, a tak je reprodukce jeho obrazu Zimní radovánky v německé učebnici občanské výchovy, vedle obrazů Marca Chagalla a Paula Kleea.

Obraz Josefa Blechy Pocta Kaplickému – Domácí úkol Žena a architektura. Foto: archiv galerie

S kterými umělci na úkolech spolupracujete?

Prvních zadání se účastnili dnes již nežijící umělci, jakými byli Vladimír Suchánek, František Ronovský, Jan Souček, Antonín Sládek, zmiňovaný Adolf Born, Eva Mansfeldová, Tylek. Jinak to jsou umělci, kteří s námi kontinuálně spolupracují: Bohumil Eliáš Jr., Jiří Slíva, Zdeněk Tománek, Zdenek Janda, Boris Jirků, Roman Brichcín, Miroslav Jiránek, Tomáš Hřivnáč, Marie Ban, Ladislav Vlna a mnoho dalších.

Kam až se úkoly, které jste inicioval, dostaly? Čeho si ceníte?

Jednou mi napsal manažer z MoMA v New Yorku, žádal naše katalogy DÚ a Obrazy z cest, aby je zařadil do knihovny galerie. Ale možná největší překvapení jsem zažil, když mi napsala Brigitte Bardot, že by ráda získala naše katalogy. Poslali jsme jí je a ona nám jako poděkování zaslala svou fotku s věnováním.

Jinak jsme organizovali mnoho zahraničních uměleckých cest, například do Brazílie, Ekvádoru, Galapág, Kanady, Bretaně, Sicílie, Andalusie, Švýcarska a tak dále. Během nich vzniklo taky mnoho děl inspirovaných tamní kulturou, krajinou, lidmi.

Galerie La Femme Bílkova 2, Praha 1

Tel: 775 726 067

www.glf.cz

Měsíc před Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary se v Grandhotelu Pupp účastníte charitativní aukce, kterou vede Marek Eben.

Ano, s Charity Golf v Karlových Varech spolupracujeme asi 20 let. Výtěžek z aukcí obrazů směřuje různým zdravotním institucím. Rád vzpomínám na jeden ročník dražby, kdy jsem oslovil bravurního karikaturistu Josefa Blechu, aby udělal obraz Marka Ebena, který se bude dražit, ale že to bude takový fórek, kdy to Marek předem neuvidí.

Nic neodhalil?

Marek Eben vedl dražbu karikatury Marka Ebena, aniž by věděl, co se právě draží. Cena stále stoupala, v sále to vřelo, a tak se Marek zeptal, co že to draží za „prasečinku“. Když kladívkem odklepl částku 320 000 korun, konečně se na karikaturu mohl podívat. Umíte si jistě představit, jak se tvářil, když uviděl karikaturu sebe s kladívkem, jak draží obraz Borise Jirků. Předpokládám, že se mu kresba líbila, protože na obalu své knížky Myšlenky za volantem má karikaturu právě od Josefa Blechy.

Pokud se vrátím ještě k charitě, jinak také spolupracuji přes třicet let s Kontem Bariéry, stejně tak s Archou Chantal či Kontem Lucie.

Jak bude vypadat oslava narozenin vaší galerie?

Na duben plánujeme výstavu Borise Jirků k jeho sedmdesátinám. V druhé polovině května pak vypukne výstava třiatřicátého Domácího úkolu, který je zatím překvapením. Sledujte naše stránky (www.glf.cz) a přijďte.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.