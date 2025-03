Londýnské letiště Heathrow v sobotu ráno oznámilo, že je znovu otevřené a vrací se k plnému provozu. Největší letiště ve Spojeném království a jedno z nejrušnějších v Evropě vůbec v pátek zcela zastavilo provoz kvůli výpadku elektřiny po rozsáhlém požáru nedaleké rozvodny, což způsobilo chaos v globální dopravě.

Letiště Heathrow muselo v pátek odřeknout nejméně 1350 letů. Potíže dolehly nejen na 290 000 cestujících, které vzdušný přístav plánoval odbavit, ale také na železnici a na silniční dopravu.

Problémy se dotkly i spojení mezi Velkou Británií a Českem. Kvůli pátečnímu uzavření londýnského letiště Heathrow bylo na pražském Letišti Václava Havla zrušeno osm letů. Z Prahy měly v pátek na Heathrow odletět čtyři spoje, další čtyři naopak měly směřovat z londýnského letiště do Prahy.

Některé lety byly na Heathrow obnoveny už v pátek večer, avšak kvůli úplnému uzavření pátého nejvytíženějšího letiště na světě po většinu dne byly desetitisíce lidí nuceny hledat nedostatkové hotelové pokoje či náhradní lety. Letecké společnosti mezitím vracely letadla a jejich posádky na domácí letiště či je odkláněly na jiná letiště v Evropě.

Mluvčí Heathrow v e‑mailovém prohlášení zaslaném Reuters uvedl, že na letišti pracují celé týmy, které pomáhají cestujícím, jichž se výpadek dotkl. „Na našich terminálech jsme nasadili stovky pomocných kolegů a do dnešního letového řádu jsme přidali další lety, abychom umožnili cestovat dodatečným 10 000 cestujícím,“ uvedl mluvčí.

Už v pátek britský ministr energetiky Ed Miliband potvrdil, že podle něj nic nenasvědčuje tomu, že by byl požár elektrické rozvodny u londýnského letiště Heathrow založen úmyslně.

Odvětví cestovního ruchu, které čelí vyhlídce na finanční ztráty v řádu desítek milionů liber a pravděpodobným sporům o to, kdo je zaplatí, se mezitím ptá, jak je možné, že tak klíčová infrastruktura může zcela selhat bez záložních systémů. Podle BBC Heathrow zálohu pro klíčové systémy má, ale zprovoznění náhradních dodávek elektřiny pro celý vzdušný přístav vyžaduje čas. Zdroj veřejnoprávní stanici sdělil, že není možné přejít na alternativní zásobování okamžitě. A i poté, co záložní dodávky začnou fungovat, nemůže letiště vstoupit do plného provozu. Mnohé systémy je totiž nejprve nutné restartovat a ověřit jejich řádný a stabilní chod.