Pro české turisty, kteří plánují cestu za oceán, přišla dobrá zpráva. Šéf pražského letiště Jiří Pos dlouhodobě tvrdí, že chce mít v Ruzyni co nejvíce dálkových linek bez nutnosti přestupů v některém z evropských nebo blízkovýchodních hubů. Proto jedná s řadou dopravců. Nyní se domluvil s American Airlines, jednou z největších leteckých společností světa. Dopravce se vrátí do Prahy po sedmi letech, aby příští rok obnovil přímou linku mezi Prahou a Filadelfií. Želízek v ohni na další léto má ale pražské letiště více.
Co se dočtete dál
- Jaké další spojení s USA letiště chystá.
- Kam se bude přímo létat z Prahy do Asie.
- V čem je ale při domlouvání linek problém.
