Jan Zahradil odešel z ODS a hned začal pálit po všem, co má byť i jen vzdáleně něco společného s vládou Petra Fialy. Sám tento fakt velkou politickou relevanci nemá, koneckonců podobně jako Zahradil sám. Na chování druhdy významného politika a do loňska nejdéle sloužícího českého europoslance se ale dají dobře ukázat posuny v charakteru ODS a celé české politické pravice. A vytušit, jaká ji čeká budoucnost.

Zahradilův odchod příznačně komentoval bývalý šéf ODS Mirek Topolánek, kterému Zahradil dělal, poté co s ním prohrál souboj o následnictví po Václavu Klausovi, prvního místopředsedu. „Přes všechno, co Ti dlouhodobě vyčítám, mě Tvůj krok trochu mrzí. Já ho sice udělal už před jedenácti lety, s menším humbukem, ale s Tebou končí definitivně ‚stará‘ ODS. Asi i jako značka. Možná to je dobře,“ napsal expremiér na síti X.

Co je, či spíše co to byla „stará“ ODS, kterou Zahradil jako jeden z posledních ztělesňoval?

