Naposledy zařadila Kanada do výzbroje jinou než americkou stíhačku na počátku 50. let. Byl to ještě podzvukový letoun domácí konstrukce určený k zachycení sovětských vrtulových bombardérů, který měl šanci ještě i proti první generaci proudových strojů. Následně se druhá nejrozlehlejší země světa spolehla výhradně na stíhací letouny americké provenience. Na tuto tradici kanadské letectvo v roce 2022 navázalo i velkou objednávkou 88 letounů F-35, které považovalo za zdaleka nejlepší volbu. Ovšem obchodní válka spolu s verbálními výhrůžkami, které na Kanadu v posledních týdnech chrlí staronový americký prezident Donald Trump i lidé z jeho okolí, přiměly vládu v Ottawě zvažovat i alternativy. První F-35 má přitom Lockheed Martin Kanadě dodat už příští rok.

Kanada není jediný odběratel F-35, který považuje plnou závislost na americké technice v Trumpově éře za příliš tíživou a riskantní. Ovšem alternativ není mnoho a nesporný technický náskok USA má ještě zvýšit stroj F-47, který Trump od Boeingu objednal před několika dny. Stroj nové generace se má vyrábět ještě za jeho vlády.

