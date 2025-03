Když v roce 2010 vyhrál Viktor Orbán a jeho strana Fidesz parlamentní volby a získal ústavní většinu, nespustil žádné tsunami změn, ale spíš krok za krokem ohmatával a měnil terén. Maďaři byli unaveni předchozími vládami liberálů a levice, zdeptáni ekonomickou krizí a mnozí Orbána a jeho změny vítali, i když nebyli přímo příznivci jeho konzervativních názorů.

Změna, nazývaná jako salámová taktika, postupně udělala z Maďarska neliberální demokracii, kde vládce připravil opozici o zdroje, zadupal do země velká nezávislá média, ovládl byznys, tuneluje státní i evropské peníze, oslabil akademické instituce a potlačuje nevládní organizace. Každý politický oponent to bude mít těžké, pokud by nějakou náhodou dokázal vyhrát volby v na míru pro Fidesz upraveném volebním systému. Další volby jsou příští rok a strana Tisza europoslance Pétera Magyara nyní v průzkumech Fidesz dostihla.

Maďarským scénářem je nepokrytě inspirován americký prezident Donald Trump, který Orbána označuje za „velkého, silného vůdce“ – a má vlastně pravdu. Trumpovi lidé se podle řady náznaků v mnohém v Maďarsku inspirovali, ale jednu věc dělají zásadně jinak: změny prosazují mnohem rychleji a drsněji, než to dělal Viktor Orbán.

