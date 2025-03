Z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele je ideální stav, když se zaměstnanci na pracovišti cítí jako doma a podávají při tom maximální pracovní výkon. Není však běžné ani obzvláště výhodné, aby firma vlastnila kancelářské prostory, ve kterých působí. Většina společností tak využívá dlouhodobé nájmy v různých administrativních budovách. Pronajímatelé běžně nabízí otevřené prostory s tím, že je možné provést stavební úpravy dle specifických požadavků klienta. Obvykle je tím myšlena výstavba příček, které oddělují několik málo samostatných kanceláří, jednacích místností či takzvaných telefonních budek od ostatního otevřeného prostoru. V případě, že firma po několika letech tyto prostory opustí a přestěhuje se jinam, je tato investice prakticky zmařena a lze předpokládat, že na novém místě se situace bude opakovat.

Flexibilita a udržitelnost na prvním místě

Poslední ročník mezinárodního veletrhu Orgatec, který je zaměřen především na prezentaci kancelářského nábytku a trendů v oblasti pracovního prostředí, naznačil směr, kterým se s velkou pravděpodobností bude tato oblast ubírat, a to nejen v souvislosti s politikou environmentální udržitelnosti (ESG). Zaměstnavatelé stále častěji začínají využívat flexibilní modulární řešení, která jim umožňují přizpůsobit kanceláře aktuálním potřebám jejich pracovních týmů. Zároveň s tím je možné pozorovat i odklon od fenoménu otevřených prostor, který byl trendem posledních desítek let.

„Moderní kancelářské ekosystémy využívají funkční, ale přesto velmi estetický systém, který propojuje otevřené prostory s uzavřenými či částečně otevřenými zasedacími místnostmi, nebo vytváří v prostoru zálivy nabízející alespoň částečné soukromí těm, kteří jej potřebují,“ říká Immo Bellman, který je ve společnosti Capexus zodpovědný za oddělení interiérového vybavení a obchodní aktivity v této oblasti. „Modulární kanceláře navrhujeme na základě důkladné analýzy stávajících, ale i předpokládaných potřeb našich klientů tak, aby je bylo možné v budoucnu modifikovat a rozšiřovat, jak to vyžaduje aktuální situace,“ doplňuje jej Jan Andrle, hlavní architekt a vedoucí oddělení architektury společnosti Capexus, která se zabývá navrhováním a stavbou kancelářských a dalších komerčních prostor. Nespornou výhodou těchto modulárních systémů je skutečnost, že jednotlivé moduly lze relativně snadno rozložit a v případě potřeby i přestěhovat, a to jak v rámci stávajících kancelářských prostor, tak i do nové budovy. To znamená nejen významný příspěvek k udržitelnosti, ale také nemalou úsporu finančních prostředků.

Názornou ukázkou vysoce funkčního ekosystému uzavřených jednacích místností či telefonních budek jsou akustické boxy z produktových řad GEN4, Spark a Microoffice, které vyrábí česká společnost SilentLab. Prakticky zcela odhlučněné boxy různých velikostí nabízí komfortní prostředí, jak pro jednání tváří v tvář, tak pro telefonické nebo videokonferenční hovory. Pokročilá akustika, společně s tichým ventilačním systémem zajišťujícím efektivní cirkulaci vzduchu a unikátním světelným zdrojem věrně napodobujícím sluneční záření vytváří v těchto boxech optimální prostředí pro soustředěnou práci. Pomocí digitálního uživatelského rozhraní lze navíc ovládat jak intenzitu osvětlení, tak ventilace, zároveň s podkresovým zvukem. Lze si tak vytvořit ideální atmosféru jak pro práci, tak pro případný odpočinek a relaxaci.

Kanceláře budoucnosti

Ne vždy jsou však potřeba jen akustické boxy. Pro řadu pracovních a týmových schůzek je dostačující rozdělení prostoru na jednotlivé „ostrovy“ tvořené interiérovými stavebními prvky. Příkladem modulárního, volně stojícího a zároveň flexibilního řešení je například i interiérový stavební systém Points, jehož výrobcem je německá firma Bene. Tento systém nahrazuje vnitřní stavební konstrukce a umožňuje společnostem pružně reagovat na měnící se potřeby nájemců kancelářských prostor. Produktové portfolio společnosti Bene zahrnuje otevřené a polootevřené konstrukce vhodné jak pro neformální setkání, tak konstrukce vhodné pro soustředěnou práci, které poskytují zaměstnancům klid a dostatek soukromí. Systém Points v kombinaci se systémem NOOXS ThinkTank pak umožňuje bezproblémové zónování prostor bez nutnosti výstavby příček nebo jiných stavebních prací.

„Jedinou podmínkou při instalaci modulárních systémů je připravená infrastruktura sloužící pro jejich připojení k elektrické rozvodné síti, respektive ke vzduchotechnice. Ideální jsou tedy zdvojené podlahy, nebo jejich přívody ze stropů. V takovém případě je výstavba nebo modifikace modulárního kancelářského prostoru záležitostí jednoho víkendu,“ osvětluje výhody využití modulárních systémů Immo Bellman.

Interiérové prvky z recyklátů

Výrazným trendem v oblasti kancelářských interiérů je také stále častější využívání recyklovaných materiálů. Zároveň platí i to, že ne vše, co je ekologické a napomáhá k udržitelnosti, musí být nutně i dražší.

Kanceláře budoucnosti Stáhněte si přílohu v PDF

„Kromě již tradiční recyklace plastů se setkáváme s využitím různobarevných skleněných střepů, a to konkrétně při výrobě různých deskových materiálů. Z těch se následně vyrábí například designové desky stolů a interiérové obklady. Z odpadu tedy vzniká naprosto originální produkt, který má mnohem vyšší hodnotu než původní materiál,“ přibližuje nový trend Jan Andrle. Designéři již při své práci nezastírají, že užívají recyklovaný materiál, a recyklaci otevřeně přiznávají. Příkladem toho jsou například hliníkové interiérové prvky, kdy při výrobě z recyklované suroviny záměrně nedochází k jejich leštění, ale je využita přirozená textura hliníku.

Vývoji nových ekologických materiálů a postupů pro jejich zpracování se v rámci udržitelnosti věnuje i řada start‑upů. Zásluhou jednoho takového vznikl i nový materiál na bázi dřevěných pilin. V kombinaci se speciální přírodní houbou, která působí jako pojivo, je možné lisováním ve formách vytvořit masu použitelnou jako obkladový materiál. Výsledný produkt velmi dobře pohlcuje zvuk, je nehořlavý a vzhledem k použité výrobní technologii je navíc i naprosto bezpečný a zdravotně nezávadný.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Kanceláře budoucnosti.