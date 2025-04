Americká cla, zavedená v podstatě na celý svět kromě několika prokremelských diktatur, zapůsobila jako granát. Byl to jejich hlavní účel? Ekonomicky to totiž podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila nedává moc smysl, navíc hned v několika rovinách. Jediný rozumný scénář, proč je zavádět, Spojeným státům podle něj beztak jen těžko vyjde.

Když jste poslouchal oznamování cel prezidentem Trumpem, co vám běželo hlavou?

Že spousta ekonomů říkala, že to není možné, protože taková cla nedávají smysl. A zároveň že to vlastně možné je. A jen proto, že to říká Trump. Je potřeba začít takto uvažovat. Že něco klidně udělá, aniž by to dávalo ekonomický smysl. Pak se nabízí otázka, jestli tím nechce hlavně rozbouřit obchodní systém, nebo jestli nejsou v pozadí myšlenky ekonoma Michaela Pettise.

Tohle prosím zkuste rozebrat.

Někdy v roce 1985 se podobně Američané snažili oslabit dolar. V téhle logice vlastně můžete použít sadu opatření – cla, obchodní bariéry a další, třeba zdanění kapitálu. To donutí ostatní vlády a případně centrální banky k intervencím, které povedou k posílení národních měn. To pak povede k postupnému oslabení dolaru, které sníží obchodní deficit Spojených států.

Dává smysl to o 40 let později zopakovat?

