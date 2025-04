Byla by to hezká případová studie, jak se dělá populistické politika podle průzkumů veřejného mínění. Jmenovat by se mohla Vývoj postojů hnutí ANO k Donaldu Trumpovi od voleb do současnosti ve vztahu v výsledkům sociologických šetření. A byla by velmi užitečná nejen pro teoretickou politologickou vědu, ale i pro zcela praktickou politickou budoucnost.

Základem studie by byla časové osa. Po vítězství Donalda Trumpa se Andrej Babiš raduje. „Jsem velký fanoušek Donalda Trumpa… Máme totožný program… On je nejlepší řešení pro Evropu a celý svět!“ volá. A jeho lidé se podle svých sil a kompetencí přidávají. Alena Schillerová tančí na TikToku v červené čepici, Karel Havlíček doručuje v kulometné kadenci „odborné“ ekonomické argumenty, Patrik Nacher v režimu 24/7 roztleskává nadšení na síti X, další politici ANO soutěží, kdo vymyslí originálnější ódu na téma Donald Trump, zachránce světového míru a prosperity.

