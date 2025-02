Ta podobnost je až pozoruhodná. Jen laskavě posuďte sami.

„Ano, ano. Ale člověk by skoro řekl... Jako proč to nebylo? Ukrajina by se nikdy nestala a Rusko, kdybych byl prezidentem... Izrael by se nikdy nestal! K 7. říjnu by nikdy nedošlo! Jak víte, Írán byl na mizině a chtěl uzavřít dohodu. Řekl jsem: Kdokoli koupí ropu od Íránu, je... jste, jste vyřízeni, rozumíte? Nemůžete se dohodnout se Spojenými státy. Nikdo nekupoval ropu z Íránu. Přišli, chtěli se dohodnout... A teď mají 300 miliard dolarů v hotovosti...“

„A samozřejmě budetě slyšeť, že my jsme ako proruští... A kdo?! Já jsem nebyl nikdy v Kremlu! Viděli jste ten rozhovor Klause? Kdo tam chlastal tu vodku v Kremlu? Víte to? Klaus... Skončila večeře s Putinem, říká Putinovi, že by si dal vodku, a tak se čekalo, potom přinesli vodku, a kdo tam křičel u vedlejšího stolu, že chce vodku? Víte to? Kalousek a Němcová! Podívejte se na ten rozhovor. My jsme vyhostili 80 ruských diplomatů! Oni stále budou říkat, že my jdeme na nějaký východ. Na aký východ jdeme?!“

Říkalo se, že Donalda Trumpa a Andreje Babiše spojuje jejich úspěch v byznysu nebo to, že se oba staví proti tradičním politikům. Na oba lze také úspěšně uplatnit takzvaný teflonový fenomén – neexistuje skandál, který by po nich nestekl jako po tomto materiálu. Ale ve skutečnosti jsou si nejvíc podobní v jiné věci: v blábolení.

