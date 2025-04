V květnu to bude 15 let, kdy proběhla první známá transakce s bitcoinem, onen dnes již slavný nákup dvou pizz za deset tisíc. Kdyby si tehdy jejich majitel naordinoval dietu, stal by se dnes za stejnou částku hlavním individuálním majitelem největšího světového výrobce pizzy vedle slovutné BlackRock nebo Berskshire Hathaway.

A přesně tento typ „pohádek“ na trhu vypráví finanční dobrodruzi, kteří jako na běžícím páse generují stále nové kryptoměny. Ty zpravidla neplní žádný nový obsah ani funkci. Celé stojí na plánu, že historku o růstu bohatství z nuly na miliardy vnuknou milionům nezkušených důvěřivců a vyženou tak cenu rychle nahoru.

Vývoj na trhu od druhého vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách nás učí, že se při posuzování kryptoměn nemáme dívat na to, jak rostou, ale na to, jak klesají. A právě bitcoin je pro takovou analýzu ukázkovým zdrojem.

S vítězstvím Trumpa nastala krypto euforie, vydržela do konce ledna. Pak spolu s kapitálovými trhy nastal sešup, když svět z Trumpforie vystřízlivěl a nakonec se i zděsil reálné obchodní politiky amerického prezidenta. Bitcoin se pohyboval v opačném gardu než zlato, tedy nahrál těm, kteří říkají, že nejstarší kryptoměna rozhodně není „digitální zlato“. Na druhou stranu na tom nebyl hůře než indexy akciových trhů, jako je S&P 500, které dobře reprezentují stav ekonomiky jako celku.

Naopak bitcoin si vedl v různých etapách poklesu lépe než například přední technologické firmy. To, že nezkolaboval jako různé na krypto trh povrchně nahozené altcoiny, svědčí o jeho vyzrálosti, podložené důvěrou dlouhodobých investorů. Data prokázala, že bitcoin už je navzdory krizím méně volatilní než při nástupu covidu-19 v roce 2020.

Teze o digitálním zlatě bychom se neměli lehce vzdávat. Vlády budou dál tisknout peníze, ať bude u kormidla kdokoli, zatímco bitcoin prostě nafukovací není. Zlato se jako měna používá přes tři tisíce let a každý jej zná. Bitcoin je tu pouhých 16 let a většina populace o něm zatím nemá potuchy. Čas hraje pro bitcoin.