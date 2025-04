Ne, nejde o žádné sexuální obtěžování. Nicméně Andrej Babiš se jednou skutečně rozparádil a v hloučku lidí demonstroval své schopnosti líbat. A souvisí to s evropskou politikou. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy,...

Ředitelé Evropy