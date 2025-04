V minulém týdnu obletěly Česko titulky až s velkolepým prohlášením premiéra Petra Fialy, že je Česko po 60 letech nezávislé na ruské ropě. Předseda vlády ohlásil veřejnosti tuto zprávu nakonec dříve než v původně slibované polovině roku, a to v souvislosti s první dodávkou neruské ropy rozšířeným ropovodem TAL Plus z Terstu, která má nahradit původní ruskou komoditu po šest dekád plynoucí do Česka ropovodem Družba.

Ministr financí Zbyněk Stanjura na setkání s premiérem mluvil o tom, že se práce ve skutečnosti podařilo urychlit a odluka tak mohla proběhnout dříve. A v tomto momentu je dobré se zastavit a podívat, jaké „práce“ byly vlastně urychleny a co stálo před tímto momentem politického vítězství prezentovaného premiérem a ministrem financí.

