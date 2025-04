Jaký je příběh bezDodavatele?

Když jsme v roce 2020 zakládali firmu, chtěli jsme energie zprostředkovávat férově, srozumitelně a s respektem k lidem i přírodě. Být rebelem ve vztahu k tradiční energetice a dát zákazníkům přístup k reálným cenám. Nejen proto, že jsou výhodné, ale také aby mohli časem ušetřit přesunem spotřeby. Věděli jsme, že to bude potřeba s rozvojem obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kvůli krizi ta doba přišla dřív, než jsme čekali. Nebylo to dobré období, ale zpětně jsme rádi.

Proč zdejší energetický trh potřebuje takovou firmu?

Zaprvé proto, že struktura energetiky se mění. Velkou centralizovanou fosilní výrobu nahrazuje decentralizovaná výroba z OZE a z kogeneračních jednotek. Zadruhé proto, že standardní ceníky jsou netransparentní. Nevidíte zvlášť cenu za elektřinu a za služby obchodníka, nevíte, jestli je změna ceny vyvolaná tržní situací, nebo snahou zvýšit si zisk na neaktivních zákaznících. Dodavatelé často spoléhají na nečinnou většinu, která dotuje retenční nabídky pro pár aktivních jedinců. Tuto praktiku chceme změnit.

Proč zrovna název bezDodavatele?

Ten název má hlavně symbolický smysl. Předložka „bez“ symbolizuje snahu dostat skutečné tržní ceny až ke koncovému spotřebiteli. Zároveň chceme nabízet službu bez skrytých poplatků, bez závazků a bez starostí. Reálně to bez dodavatele nejde. Legislativně jsme tedy také dodavatel, z důvodu zúčtování odchylek a fakturace. Každý odběratel musí dle zákona předat odpovědnost za odchylku právě dodavateli.

V čem se lišíte od běžných dodavatelů?

Hrajeme absolutně na rovinu. Každý zákazník u nás přesně ví, za kolik pro něj kupujeme elektřinu a kolik platí nám. Nabízíme takzvané plovoucí a spotové tarify, které vychází z reálných tržních cen, mění se podle aktuální situace na trhu a neobsahují přirážku za zajištění jako ve fixním tarifu. Náš model je jiný i v tom, že úspory každého zákazníka vznikají díky chytřejšímu pořízení elektřiny a nízkým nákladům. Nemáme akční slevy na úkor jiných zákazníků. U nás víte, že nepřeplácíte ani nikoho nedotujete, i když se nestaráte.

Pro jaké zákazníky jsou vaše tarify výhodné a v čem?

Pro zákazníky s FVE je tarif SPOT ideální v tom, že dokáže zkrátit návratnost investice do FVE na polovinu. Pro zákazníky v bytech s malou spotřebou jsou zase ideální plovoucí tarify. Většina lidí nechce věnovat čas něčemu, co ušetří pár stokorun ročně. Jenže vás k tomu nutí okolnosti a neustálé marketingové masáže dodavatelů. Na to byly dobré ceníky na dobu neurčitou. Jenže způsob, jakým dodavatelé na tyto ceníky nakupují, je zastaralý a drahý. A aktuálně tyto ceníky zdražují ještě víc. Z toho důvodu i z důvodu netransparentní ceny neaktivní zákazník platí výrazně víc, než je reálná cena elektřiny. Chceme dát lidem možnost neřešit cenu elektřiny, protože to u nich nedává smysl, a zároveň nepřeplácet. Naše strategie je dlouhodobě nejlevnější a udržitelná. Časem, až budou chytré elektroměry u větších spotřeb, budeme už mít tarify i pro zákazníky, kteří mají větší spotřebu, ale nechtějí nebo nemohou investovat do FVE. Zatím bych ale nerad prozrazoval detaily.

Proč nedává smysl sledovat cenu elektřiny?

U malé spotřeby většinu plateb tvoří regulované a pevné poplatky. V bytě se spotřebou 2 MWh za rok se vám může změnit cena elektřiny třeba o 500 korun za MWh a znamená to změnu měsíčního nákladu o 83 korun. Všichni odběratelé ale platí i poplatek 150 korun měsíčně, bez ohledu na spotřebu. U bezDodavatele je u malých odběrů tento poplatek poloviční. Takže jen na poplatku uspoříte 900 korun každý rok a může vám pak být jedno, jestli je cena jeden rok o 500 korun vyšší a druhý rok zase nižší. Dlouhodobě pořád šetříte. Navíc víte, že cena elektřiny je férová a pořízená s nejnižšími náklady.

„Lidé mají tendence fixovat, když cena roste. Je to přirozená reakce, strach, že bude už jen hůř. Fixace je v té době ale často nevýhodná,“ míní Libor Holub. Foto: bezDodavatele.cz

Kolik zaplatí zákazník za vaše služby za rok?

U malých odběrů zhruba 1800 korun. Tedy asi tolik, kolik dáte za předplatné jedné streamovací služby.

Uvádíte, že dodáváte čistou energii. Jak můžete zaručit, že je skutečně vyrobená z obnovitelných zdrojů?

Část vykupujeme přímo od výrobců, pro které máme speciální tarify s platbou za flexibilitu. Tím jim zvedáme výnosy, aniž by se to projevilo na výkupní ceně. Na zbytek pak kupujeme tzv. certifikáty původu. Děláme to ale víc poctivě. Tak, abychom co nejvíc pokryli spotřebu našich zákazníků. Nekupujeme 100 procent záruk třeba z FVE a netváříme se, že tím pokrýváme spotřebu v noci nebo v zimě.

Kolik zákazník ušetří, když bude nakupovat podle toho, jaká je aktuální cena na trhu?

Dlouhodobá analýza říká, že 15 procent čistě na elektřině proti férovým fixním cenám. Proti ceníkům na dobu neurčitou nebo špatným fixům i více. Plus úspora na poplatcích. Na spotovém tarifu s chytrým řízením je úspora ještě vyšší. Je to individuální a úspora se pohybuje mezi 30 až 50 procenty.

Je způsob nakupování jen na dny nebo měsíce bezpečný?

Tento způsob obchodování je paradoxně bezpečnější než dlouhodobé nákupy. Fixování je finančně náročné, drahé a zvyšuje riziko finančních problémů dodavatele. U krátkodobé fixace na měsíc nic takového nehrozí. Pro zákazníka je to také bezpečné. U malé spotřeby nepředstavuje změna ceny elektřiny výrazné riziko. Ti s chytrým řízením se vysokým cenám vyhnou úplně. Navíc díky zvyšujícímu se podílu výroby z OZE cenu elektřiny určuje čím dál tím více počasí. Výkyvy jsou krátkodobé a oběma směry. Snižuje se riziko dlouhodobě vysokých cen energií způsobených geopolitickou situací. V nové energetice založené z větší části na OZE ztrácí stále dražší fixace smysl.

Máte nějaký jednoduchý argument, proč nefixovat a naopak se nechat vést trhem?

Lidé mají tendence fixovat, když cena roste. Je to přirozená reakce, strach, že bude už jen hůř. Fixace je v té době ale často nevýhodná. Je to podobné jako u másla. Když zdražilo nad 60 korun, byly noviny plné predikcí nad 100 korun. Za pár měsíců bylo všude máslo v akci pod 50 korun. Kdyby to šlo, a vy jste si cenu másla fixoval, platil byste cenu třeba 80 korun ještě rok nebo tři. Protože v době zdražení vás všichni strašili. Přesně toto se stalo v roce 2022 na trhu s elektřinou. Dlouhodobě nemůžete nikdy zaplatit víc za tržní než za ceníkové ceny, protože za tržní ceny nakupují i dodavatelé, kteří si musí připočítat náklady na zajištění a marži. Stačí porozumět principům, pak se přestanete bát a nenecháte se strašit. Odměnou vám bude nízká cena a dlouhodobě méně starostí.