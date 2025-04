Startupy v Česku jsou pro byznysovou praxi stále zajímavější. Jejich dopad na ekonomiku se pomalu dostává do povědomí, i mezi politiky. „Problematika startupů se letos dostane i do volebních programů některých stran. Už teď se nás ptají, co technologické firmy trápí,“ říká zakladatel soutěže Nápad roku a partner J&T Ventures Martin Kešner. Období, jako je to současné, kdy nevládne všeobecná prosperita, podle něj přejí inovacím. „Není náhoda, že Google nebo PayPal vznikly v roce 2001 po splasknutí dotcom bubliny a v krizi v roce 2008 se objevilo Airbnb,“ říká.

Prohlásil jste, že česká startupová scéna zaměstnává v Česku 160 tisíc lidí. To by znamenalo asi tři až čtyři procenta z celkové pracovní síly v Česku. Není to číslo nadsazené?

Vychází ze studie Smart Market Report, na které jsme pracovali společně se zakladatelem portálu StartupJobs Filipem Mikschikem a hlavním ekonomem J&T Banky Petrem Sklenářem. Co se týče samotného čísla, nejde jen o startupy, ale i o takzvané scaleupy, tedy už ziskové a stabilně rostoucí společnosti, jako je například Rohlík či Productboard, a také technologické firmy. Pak je jejich podíl na celkové pracovní síle dokonce pět procent. Co je podstatné z hlediska ekonomiky: lidé pracující v těchto firmách mají v průměru o 23 tisíc korun vyšší plat, než je národní průměr. Jsou to vysoce kvalifikovaní pracovníci s vyšší přidanou hodnotou. Navíc tyto firmy často dokážou přilákat i cizince, a to nejen z EU, ale třeba i z Asie.

