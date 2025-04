Burzovní svět začal největšímu německému zbrojaři Rheinmetall přezdívat „evropská Nvidia“. Ani ne tak kvůli práci s umělou inteligencí, ale spíše díky obřímu zhodnocení v ceně akcií. Akcie Nvidie dokázaly za posledních pět let přinést investorům více než dvanáctinásobné zhodnocení. U Rheinmetallu už je to dokonce více – jeho akcie jsou na třiadvacetinásobku za stejné období. Má to dobrý důvod. Společnost se stala hlavním beneficientem historického obratu v evropských zbrojních výdajích, který sice se zpožděním, ale s o to větší rychlostí nyní dohání roky zanedbávaného stavu armád. Jeden údaj pro ilustraci: Rheinmetall měl před pěti lety nevyřízené objednávky (tedy budoucí tržby) v objemu 10 miliard eur. Loni na konci roku to bylo 50 miliard eur. Jeho generální ředitel očekává, že za pět let to bude zhruba 300 miliard eur.

Zbývá vám ještě 60 % článku