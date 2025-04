Zatímco v Evropě velké autosalony strádají a třeba přehlídka v Ženevě to zabalila úplně, na opačném konci světa je situace naprosto odlišná. Čína má každý rok dvě významné výstavy osobních aut – podzimní probíhá v Kantonu a jarní se koná na střídačku v Pekingu nebo Šanghaji. Letos vyšla řada na Šanghaj, ve středu odstartovaný největší automobilový veletrh světa potrvá do 2. května. A že jde o akci, která je velkým lákadlem nejen pro místní, tu vidíte prakticky na každém kroku.

Ve městě jsou desítky poutačů, v metru mířícím na výstaviště už se první den – tradičně určený hlavně novinářům – nedá hnout. Autem to raději ani nezkoušejte, z centra do veletržního komplexu je to sotva 25 kilometrů, ale cesta kvůli obrovským zácpám, navzdory místy i čtyřproudým komunikacím, zabere hodně přes hodinu. Metrem počítejte kolem 40 minut.

Co se dočtete dál Kdo je na veletrhu a co vystavuje.

Jak je vidět na veletrhu vládní podpora elektromobility.

Jak jsou na tom evropské značky.