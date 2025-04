Společnost M+H, Míča a Harašta vznikla v roce 1993, a to jako sdružení dvou fyzických podnikajících osob – Pavla Míči a Jiřího Harašty. Od počátků své společné podnikatelské činnosti se oba společníci věnovali zejména dodávkám surovin pro kosmetickou výrobu a později zahájili i vlastní produkci aromaterapeutických esenciálních olejů a výrobu přípravků na úpravu vody. V roce 1997 sdružení změnilo svoji právní formu na společnost s ručením omezeným a kromě působení v Česku má své dceřiné společnosti také na Slovensku a na Ukrajině.

Produktové portfolio se stále rozrůstá

Po roce 2000 firma zahájila výrobu a distribuci vlastní bazénové chemie, a to pod obchodní značkou Vodnář. V dalších letech se tato produktová řada rozšířila o další přípravky, mezi které patří například chemie do vířivek, chemie do koupacích jezírek nebo nejnovější bakteriální přípravky určené pro zahradu a do přírodních jezírek s rybami, která nevyužívají chemii, ale pracují na přírodní bázi. Na rozdíl od přípravků určených pro bazény a koupací jezírka je nutné u přírodních jezírek s rybami respektovat přirozený ekosystém, tedy rostliny a živočichy, kteří zde žijí. „Přípravky určené k udržení dobré kvality vody v přírodních jezírkách musí být šetrné jak vůči rostlinám, tak i zároveň bezpečné pro živočichy, jako jsou žáby, ryby a různé mikroorganismy,“ říká Pavel Míča, jednatel společnosti, který dodává: „Jejich údržba tedy probíhá pomocí speciálních bakterií a sorbentů. Bakterie pomáhají rozkládat kal a nečistoty na dně a sorbenty pak z vody vybírají živiny, ze kterých by vyrostly sinice nebo řasa.“

Jak se Vodnář stará o přírodní jezírko?

U bazénů a koupacích jezírek probíhá ošetření vody poměrně jednoduše. Chemie se zde aplikuje v pravidelných intervalech, například jednou týdně. U přírodních jezírek, kde jsou pro zajištění dobré kvality vody využívány speciální bakterie, je údržba složitější. Bakterie se do vody nasazují zpravidla dvakrát až třikrát za rok. V ideálním případě, pokud mají dostatek živin, se po první aplikaci namnoží tak, že vydrží po celou sezonu. Na to se však nelze zcela vždy spolehnout. „Našim zákazníkům vždy doporučujeme, aby na jaře použili náš přípravek Vodnář Baenzy Start a následně poté v průběhu léta Vodnář Baenzy Sezóna. Pak si budou moci být jisti, že o kvalitu vody v jejich zahradním jezírku je dokonale postaráno,“ vysvětluje Pavel Míča. V případě produktů Baenzy Start a Baenzy Sezóna se jedná o preventivní přípravky, které pomáhají rozkládat organickou hmotu a kal, čímž jezírko čistí. Mezi preventivní přípravky patří i sorbent Fosfosorb, který slouží jako prevence vzniku zelené vody a řas ve vodě.

Bazény, jezírka, sudy s dešťovkou

Na základě posledního vývoje vznikla nová řada bakteriálních a houbových přípravků Vodnář zahrada, které jsou určené pro ochranu dešťových vod před zkažením nebo komáry, pro přírodní podporu růstu rostlin bez umělých hnojiv i pro bakteriální odbourávání organických zbytků. Tyto přípravky se tak aplikují do IBC sudů, nádrží na dešťovou vodu, do konví, ale i do odpadních vod. „S nadsázkou se dá říct, že se postaráme o každou kapku vody,“ říká Pavel Míča s úsměvem.

Dokonalý zákaznický servis

Společnost M+H, Míča a Harašta nabízí svým zákazníkům telefonickou a online poradnu na www.vodnar.cz, kde se zákazníky řeší jejich dotazy a problémy s údržbou vodních ploch. „Údržba zahradních jezírek není jednoduchá a každý den vyřizujeme množství dotazů. Mimo samotné poradenství natáčíme pro zákazníky i různá návodná videa, čímž se jim snažíme s užíváním našich výrobků pomáhat,“ uzavírá Pavel Míča.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Zahrada.