Nejsilnější tuzemská finanční skupina brzy projde výraznou proměnou. Generální ředitel Jiří Šmejc, který se před třemi lety ujal řízení PPF po Ladislavu Bartoníčkovi, ve své roli ke konci června skončí. Jeho odchod souvisí s vypršením tříletého pracovního cyklu.

Původní dohoda mezi Šmejcem a Renátou Kellnerovou vznikla v červnu 2022, zhruba rok a čtvrt poté, co tragicky zahynul její manžel a zakladatel PPF Petr Kellner. Šmejc byl jeho letitým blízkým spolupracovníkem a někdejším podílníkem ve skupině. Dalo by se říci, že jeho odchodem definitivně končí éra Petra Kellnera, jehož byznysové přemýšlení Jiří Šmejc sdílel. Byl například klíčovou postavou nejvýraznějšího byznysového dobrodružství PPF – expanze Home Creditu do Asie. V jednu dobu sahala říše úvěrové skupiny od USA po Čínu a byla stále řízena Čechy.

