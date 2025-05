Žijeme v nejisté politické době s mnoha změnami. Z jedné strany na nás stále dopadá válka na Ukrajině, z druhé strany každodenní chaos odbrzděného prezidenta USA Donalda Trumpa. Obě události se dějí jen pár let po bezprecedentní pandemii a vysoké inflaci. V takto chaotickém světě ale existuje jedna politická konstanta, jeden pevný bod: české voličské preference.

Aktuální volební období je z hlediska změn voličských preferencí nudné. Podpora jednotlivých stran se mění i v rámci let jen velmi pomalu, stejně tak podpora vládního i opozičního bloku zůstává už bezmála rok konstantní. O tom, která ze stran se bude s větším úsměvem dívat na nejnovější průzkum, už roky rozhoduje spíše statistická chyba průzkumů než změna voličských nálad. Dlouhotrvající polarizace české politiky způsobená (ne)oblibou Andreje Babiše a absencí nových stran a politiků vede k takřka zabetonovanému stavu. Jak tedy vypadá aktuální situace?

Pokud by teď byly volby, dopadly by přibližně takto. Do odhadu zapojuji všechny nejnovější průzkumy, jejich historickou přesnost a standardní volební chování voličů. Na prvním místě jasně ANO, s odstupem druhá koalice Spolu, o třetí místo soutěžící SPD a STAN a okolo pětiprocentní hranice Piráti, Motoristé, Stačilo! a SOCDEM.

