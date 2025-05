Bowers & Wilkins Nautilus je legenda, kterou zná snad každý, kdo se alespoň trochu zajímá o kvalitní zvuk. Obří reprosoustavy ve tvaru šnečí ulity byly desítky let symbolem kvalitního, luxusního zvuku. Inspirující a nedosažitelné. Časy se ale mění. Britská firma během posledních pěti let třikrát změnila vlastníka. Podruhé k tomu došlo tento týden, a nebyla to známka rostoucí hodnoty slavné značky. Novým majitelem B&W se překvapivě levně stal Samsung.

Ten koupil všechna aktiva společnosti Masimo v oblasti hi-fi za třetinu částky, kterou před pouhými dvěma lety tato kalifornská firma specializující se primárně na zdravotnictví zaplatila za B&W, Denon, Marantz a další audio značky.

