Americký prezident Donald Trump v dubnu zvýšil cla na dovoz do Spojených států na nejvyšší míru za víc než 100 let. Přesáhla dokonce úroveň z třicátých let minulého století, z doby velké hospodářské krize. Následně Washington platnost části cel pozastavil na 90 dní a ponechal především plošný desetiprocentní celní tarif prakticky na veškerý dovoz. A pozastavení se nově týká i cel na Čínu, domluvili se američtí a čínští vyjednávači v Ženevě. I tak ale plošné desetiprocentní clo několikanásobně zvyšuje dosavadní celní hradbu, kterou kolem sebe USA měly.

„Současná obchodní politika agresivitou a formou podstatně vybočuje z čehokoliv, co USA za poslední dekády aplikovaly. Trumpův atak na volný obchod je v tomto kontextu bezprecedentní, zcela otevřeně ignoruje základní pravidla mezinárodního obchodu, která mimochodem Američané do značné míry samy psali. A jsou to také pravidla, ze kterých hodně profituje Evropská unie a Česko,“ řekl HN Michal Parízek, odborník na mezinárodní obchod z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

