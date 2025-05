Skončila jedna z největších kapitol v dějinách investování. Warren Buffett, muž přezdívaný Věštec z Omahy, ve svých 94 letech oznámil, že na konci roku odejde z pozice generálního ředitele společnosti Berkshire Hathaway.

Buffett a jeho Berkshire Hathaway se investorům vryli do paměti především svými dechberoucími výsledky. Anualizovaný výnos společnosti Berkshire Hathaway od roku 1965 do konce roku 2024 je těžko uvěřitelných 19,9 procenta. Index S&P 500, Buffettův benchmark, přinesl investorům za stejné období „pouze“ 10,4 procenta. To je propastný rozdíl.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jakou strategii Buffett používal pro dosažení úspěchu?

Jak se změnily podmínky na trhu za jeho kariéry?

Proč je obtížné zopakovat Buffettovy úspěchy?