V různé obdobě lze vertikální integraci pozorovat u všech klíčových produktů, které v oblasti pozemní techniky skupina CSG vyvíjí, vyrábí a dodává jak českým ozbrojeným složkám, či například hasičům, tak do řady dalších zemí. Většina produkce CSG totiž míří na export.

Důležitou roli ve vertikální integraci hraje společnost Tatra Trucks, jejíž unikátní modulární podvozek je ideální pro vojenské aplikace. K tomu Tatra vyrábí pod jednou střechou i vzduchem chlazené motory, vlastní převodovky i kabiny. Právě podvozek Tatra umožňuje vývoj a výrobu vojenské pozemní techniky firmám z divize CSG Defence.

V rámci této divize hrají klíčovou roli společnosti Excalibur Army a Tatra Defence Vehicle. Excalibur Army má schopnost vývoje a výroby obrněných vozidel, která využívají podvozek Tatra i tatrovácké vzduchem chlazené motory, ale i vlastních pancéřovaných kabin. Vyvinula a vyrábí samohybné houfnice ráže 155 mm DITA a MORANA a dále obrněné vozidlo Patriot 4x4, které má i „bratříčka“ pro hasičské a záchranné sbory jménem TRITON.

Excalibur Army vyvíjí i vyrábí ženijní a speciální vozidla na platformě Tatra, jako jsou například mostní vozidla, vyprošťovací a odsunové speciály, dekontaminační automobily nebo různá servisní a podpůrná vozidla.

Tatra Defence Vehicle je vývojářem, systémovým integrátorem a výrobcem vozidel TITUS 6x6, nově vyvinutého typu TADEAS a také vozidel Pandur II 8x8 CZ a Pandur 8x8 EVO, přičemž TITUS a TADEAS jsou na tatrováckém podvozku.

Světová premiéra nového Panduru 8x8 EVO na veletrhu IDET 2025 Foto: CSG Jednou z hlavních novinek, které budou představeny na veletrhu IDET 2025, je kolové obrněné vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO od společnosti Tatra Defence Vehicle, které se představí ve světové premiéře. Jde o nejnovější generací osvědčené platformy Pandur, jež slouží v české armádě i u dalších ozbrojených sil v mnoha verzích s podvozky 6x6 a 8x8. Například rakouská armáda v posledních letech objednala přes 300 vozidel Pandur 6x6 EVO a desítky z nich již zařadila do výzbroje. Tatra Defence Vehicle nový obrněnec nabídne Armádě České republiky a počítá i s jeho exportem.

Pandur 8x8 je vyvíjen a vyráběn na základě exkluzivní licence od General Dynamics European Land Systems (GDELS), dceřiné firmy korporace General Dynamics – jednoho z největších zbrojařských koncernů na světě, který vyrábí tanky Abrams či obrněnce Stryker. Exkluzivní licence umožňuje vývoj a výrobu nových variant a také export obrněnců do vybraných teritorií.

Tatra Defence Vehicle je také výrobcem pancéřovaných kabin, které se uplatňují například v dodávkách logistické flotily vozidel DAF s podvozkem Tatra pro belgickou armádu anebo pro vozidla řady Tatra Force či Tatra Phoenix, a dále i zodolněných speciálních nástaveb pro vozidla Tatra. Aktuálně Tatra Defence Vehicle dokončuje vývoj novinky Pandur 8x8 EVO, který nabídne Armádě České republiky i zahraničním zákazníkům.

Důležitou roli v rámci vertikální integrace výroby pozemních vojenských vozidel hrají i společnosti Retia a Eldis z divize CSG Aerospace. Přestože jsou primárně výrobci radarů či systémů protivzdušné obrany, mají i schopnost integrovat elektronické, komunikační, zbraňové či detekční systémy a senzory do pozemní techniky.

Investice do know‑how

Společnosti skupiny CSG investují z vlastních zdrojů do vývoje nebo, tam, kde to je výhodnější než vlastní vývoj, do získání zahraničního know‑how. Jen získání licence na výrobu a vývoj vozidla Pandur 8x8 od GDELS znamenalo investici v rámci stovek milionů Kč.

To jsou investice, které si ve srovnatelném měřítku nemůže dovolit žádná česká firma obranného průmyslu ani v soukromém, ani veřejném sektoru. Aby tyto investice dávaly smysl, musí CSG získat v oblasti pozemní techniky exportní zakázky a nebýt závislá na zakázkách pro domácí armádu.

Pro projekt vozidla Pandur 8x8 EVO získala společnost Tatra Defence Vehicle licenci na výrobu bojové věže Elbit UT30MK2. To je další zásadní komponent v rámci vertikální integrace výroby: Bojová věž tvoří zhruba polovinu hodnoty vozidla. Kromě této bojové věže, která je vybavena 30mm kanonem, se do Tatra Defence Vehicle chystá i přenos výroby minometného věžového systému Crossbow od Elbit Systems. Jedná se o 120mm věžový minomet s plně automatickým nabíjením, schopný střelby i za jízdy a navržený pro integraci na různé obrněné platformy, který je výrazně lepší než starší systémy, jako je poloautomatický NEMO od firmy Patria.

Přínos pro domácí ekonomiku

Díky investicím do vertikální integrace výroby dosahuje CSG u svých vozidel maximálního podílu přidané hodnoty vznikající v rámci českého obranného průmyslu, a tedy i maximálního přínosu pro českou ekonomiku. U vozidla Pandur 8x8 EVO bude česká přidaná hodnota dosahovat 50 procent, u obrněných vozidel postavených na tatrováckém podvozku se dostává na 60 a více procent.

CSG pracuje na tom, aby se český podíl dále zvyšoval. To přináší zvyšování schopností českého obranného průmyslu, ekonomický přínos i nová pracovní místa. Ve společnostech Excalibur Army i Tatra Defence Vehicle se v současné době realizují projekty výstavby nových výrobních hal, v každé z nich vznikne několik set nových pracovních míst.

Obrana a bezpečnost Stáhněte si přílohu v PDF

Studie EY dokázala na case study projektu vývoje a výroby 20 velitelsko‑štábních a spojovacích vozidel Pandur II 8x8 CZ pro českou armádu z přelomu desetiletí, že jedna koruna, kterou Ministerstvo obrany ČR do projektu investovalo, se v české ekonomice multiplikovala koeficientem 3,2, tedy vygenerovala více než tři koruny.

V současné bezpečnostní situaci v Evropě, kdy do obrany směřuje rostoucí podíl HDP, státy dbají na to, aby se investice do obrany realizovaly primárně v domácí ekonomice. Na to konto se nedávno nechal ve Financial Times v článku Od vlaků k tankům: Přezbrojování Německa značí průmyslový obrat slyšet Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG: „Pokud nyní používáme peníze německých daňových poplatníků na bezpečnost, pak musí být pracovní místa vytvářena také v Německu.“

To samé platí i pro Českou republiku, a právě vertikální integrace výroby pozemní techniky, ale i třeba munice a dalších produktů obranného průmyslu zajišťuje, že v domácí ekonomice zůstane z vynaložených investic co největší podíl.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obrana a bezpečnost.