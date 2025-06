Pokud korejská společnost KHNP postaví dva jaderné bloky v Dukovanech za nabídnutou cenu 407 miliard korun, podle ČEZ by to znamenalo, že elektřina z nového zdroje bude stát 90 eur za megawatthodinu v dnešních cenách. Zhruba tolik přitom elektřina v současnosti skutečně stojí.

Více než deset let zpět přitom energetická skupina nacenila jadernou elektřinu mnohem dráž. Podle vyjádření šéfa ČEZ Daniela Beneše z roku 2013 by magawatthodina z tehdy plánovaného rozšíření Temelína musela stát minimálně sto eur, aby se stamiliardová investice zaplatila. Pokud by cena na burzách byla nižší, rozdíl by firmě doplatil stát, respektive daňoví poplatníci.

Plocha vymezená pro výstavbu temelínských bloků číslo 3 a 4 však zůstává dodnes prázdná. Pokud se v jihočeské elektrárně bude znova stavět, bude to nejdříve „za plotem“ na pozemku vymezeném pro malý modulární reaktor (SMR) od firmy Rolls-Royce. Vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše v pozici ministra financí se totiž odmítla ČEZ za rizikovou investici zaručit, načež energetická společnost o pár týdnech temelínský tendr zrušila, aniž by vybrala vítěze.

