V dostupnosti bydlení je Česká republika pátou nejhorší zemí v Evropské unii. Ukazuje to Index prosperity a finančního zdraví za loňský rok. Jak toto neblahé umístění změnit? „Jsem rád, že politici chtějí penzijním společnostem dát možnost investovat do bydlení. Je to ale jen začátek. Je pravděpodobné, že než fakticky nějaká investice nastane, bude to určitou dobu trvat. Ovšem jsme za to rádi,“ řekl Aleš Poklop, předseda představenstva České spořitelny penzijní společnosti, v debatě Hospodářských novin, která se konala na začátku května v sídle HN. Na investice do bydlení se již penzijní společnosti chystají. „Nikdy nebudeme napřímo skupovat hotové domy. Spíše budeme investovat do developerských projektů, kde jsou zastoupeny jak nájemní, tak osobní či družstevní typy bydlení,“ naznačil Poklop.

Zbývá vám ještě 80 % článku