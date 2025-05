Víme, že na elektromobilech se nyní nevydělává, prohlásil na konci podzimu 2017 před zaměstnanci mladoboleslavské Škodovky finanční šéf koncernu Volkswagen Frank Witter. Manažer, který předsedal i dozorčí radě Škody Auto, varoval, že sílící požadavky na redukci CO 2 a rozvoj elektromobility si vynutí vysoké a náročné investice bez jistých zisků.

Současně ale neviděl jinou cestu. Diesely, kdysi velmi silná konkurenční výhoda koncernu, poškodila aféra s falšováním emisí, která VW stála 25 miliard eur, a jejich podíl tak mohl jen klesat. Naději na zisk však tehdy ještě VW i Škoda viděly v Číně.

S odstupem sedmi let je situace VW podstatně horší. A evropský autoprůmysl jako celek na tom není lépe. Zpřísněné požadavky na emisi CO 2 nemohou auta na spalovací motory splnit a elektromobilů, které by průměr „naředily“, se neprodá dost. Zákazníci kvůli lpění na starých zvyklostech i ceně nových elektromobilů jednoduše stále preferují auta se spalovacím motorem. V takové situaci je změkčení požadavků schválené Evropskou komisí, europoslanci a toto úterý i Radou EU logickým krokem. „Brusel“ tak zčásti vyslyšel dlouholeté volání autoprůmyslu, aby tlak na limity odrážel realitu.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak roste trh, jehož lídr zkolaboval.

Odkud čekat hrozbu pro evropské automobilky.

Co Evropanům zbylo v Číně.