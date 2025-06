Fantův sál na pražském hlavním nádraží hostil slavnostní vyhlášení programu Czechia Best Managed Companies, který se letos uskutečnil již pošesté a vyzdvihl dobře vedené podniky. Porota vybrala 35 firem, mezi nimi i devět nováčků, což je dosud nejvyšší počet. Iniciativa, kterou pořádá poradenská společnost Deloitte, oceňuje soukromé společnosti s jasnou strategií, efektivním finančním řízením, důrazem na produktivitu a inovace a silnou firemní kulturou.

„Jsme velmi potěšeni, že se program Czechia Best Managed Companies rozrůstá o další nejlépe řízené firmy a že zájem o program se každým rokem zvyšuje. Letos máme velký počet nováčků. Jasně to dokazuje, že české společnosti neúnavně pracují na zdokonalování svého řízení, strategií a firemní kultury,“ uvedl Miroslav Svoboda, country leader Deloitte Česká republika.

Ocenění BMC 2025: Aerosol-service

Aimtec

AKESO holding

Albi

Alza.cz

BENEŠ a LÁT

ComAp

DEL

DODO

Technologická skupina eD group

FTMO

GMS hadice

GUMEX

Health Academy

HELUZ GROUP

HESTEGO

HIT OFFICE

HSF System

INVENTI

KLAUS Timber

Lasvit

LIKO-S

Livesport

Marketup

Superzoo člen Plaček Group

PROFIMED

PSN

Servisbal

Seyfor

SIXT LEASING

STROJÍRNA OSLAVANY

STRV

TITAN – Multiplast

TVD – Technická výroba

ZLKL

„V dnešním dynamickém a někdy i složitém podnikatelském prostředí je schopnost firem efektivně se řídit a inovovat klíčová pro úspěch a konkurenceschopnost nejen na domácím, ale i na mezinárodním trhu. Program BMC jim v tom poskytuje cennou zpětnou vazbu a možnost sdílet zkušenosti s těmi nejlepšími,“ dodává Kateřina Novotná, lídryně programu Deloitte Czechia Best Managed Companies.

Program hodnotí firmy podle čtyř klíčových oblastí: strategického řízení, inovací a produktivity, firemní kultury a finanční stability. Součástí programu jsou strategické workshopy BMC Labs, kde firmy společně s odborníky z Deloitte a dalšími experty analyzují své fungování a získávají praktické rady i inspiraci z osvědčených postupů. Cílem není jen posoudit finanční výsledky, ale ocenit firmy, které dlouhodobě rostou, zodpovědně vedou své týmy a budují silnou značku. Hodnotí se kvalita řízení celého managementu, nikoli pouze zakladatele nebo majitele. Účast v programu přináší zpětnou vazbu, zviditelnění značky a nové příležitosti k rozvoji i spolupráci.

Program Best Managed Companies má své kořeny v Kanadě, kde vznikl v roce 1993. Od té doby se rozšířil do více než 45 zemí světa a stal se jedním z nejvýznamnějších podnikatelských ocenění svého druhu. Zájemci o účast v lokálním programu musí splnit několik kritérií. Mezi ně patří většinové vlastnictví v rukou soukromých vlastníků z Česka nebo Slovenska, roční tržby alespoň 300 milionů korun, minimálně tříletá přítomnost na trhu a více než 15 zaměstnanců na plný úvazek. Firma musí mít sídlo nebo hlavní vedení v České republice, přičemž výroba či provoz mohou probíhat i v zahraničí. Samozřejmostí je dodržování platných zákonů, daňových předpisů a etických pravidel.

České firmy chtějí méně byrokracie, více růstu

Jak ukazuje průzkum mezi firmami Czechia Best Managed Companies, české podnikatelské prostředí má stále slušný prostor, kam růst a v čem se zjednodušovat. Firmy v Česku nejčastěji trápí zdlouhavé a složité administrativní procesy, které zpomalují jejich rozvoj. Zmiňují hlavně stavební řízení, schvalování projektů a celkovou byrokracii spojenou s expanzí či inovacemi. Časté změny legislativy, její nepřehlednost a krátké lhůty na přizpůsobení také podnikům komplikují dlouhodobé plánování a brzdí investice. Další bolestí je pomalejší digitalizace státní správy, kvůli které firmy zbytečně tráví čas papírováním, místo aby se soustředily na růst a inovace.

Mezi konkrétními tématy pak firmy zmiňují potřebu pružnějšího pracovního práva a lepších podmínek pro zavádění zaměstnaneckých akciových programů (ESOP). Upozorňují i na náročnost dotačních řízení a slabší propojení mezi výzkumem a byznysem, což zpomaluje zavádění nových technologií do praxe. K tomu přidávají volání po jednodušších pravidlech pro zaměstnávání odborníků ze zahraničí, kteří jsou pro některé obory klíčoví. Celkově by tedy pomohlo prostředí, které je stabilnější, méně byrokratické a více orientované na podporu rozvoje.

Nováčky programu Czechia Best Managed Companies jsou: Aimtec, Albi, ComAp, DODO, KLAUS Timber, Lasvit, Marketup, TVD – Technická výroba a Technologická skupina eD group. Pěti společnostem – AKESO Holding, HELUZ GROUP, PSN, TITAN – Multiplast a ZLKL – se podařilo titul obhájit ve všech dosavadních ročnících, což podtrhuje jejich dlouhodobě vynikající výsledky. Všechny firmy se budou moci titulem Best Managed Company pyšnit po dobu jednoho roku. Příští rok společnosti, které získají ocenění posedmé, dostanou takzvaný platinový status. To znamená, že značku BMC mohou používat i nadále bez toho, aby se musely znovu do programu hlásit.