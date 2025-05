Pošesté se letos budou vyhlašovat firmy oceněné v programu Czechia Best Managed Companies (BMC), který organizuje po celosvětovém vzoru poradenská skupina Deloitte. „České firmy hodně dbají na to, aby byly provozně vyladěné téměř k dokonalosti. To je jejich výrazný rys a letos ho znovu prohloubily. Naopak z mého pohledu trochu oproti Západu zaostávají v dlouhodobé strategii a plánování,“ komentuje letošní ročník Miroslav Svoboda, country leader Deloitte pro Česko, který program rozvíjí od jeho počátku v ČR. Se svou kolegyní Kateřinou Novotnou, která je partnerkou v daňovém a právním oddělení Deloitte, zároveň komentují aktuální změny v české a světové ekonomice a jejich dopady do firemního sektoru.

Co letos české firmy nejvíce řeší? Loni to bylo hodně přidávání lidem, předloni inflace a energie.

Svoboda: Nejvíce asi volný obchod. Tedy dodavatelské řetězce a pohyb zboží ve spojení s různě zaváděnými a zase odkládanými cly. Zároveň začal boj o cesty pohybu zboží, tedy například Panamský průplav. Vlastně se znovu přerozděluje trh, kam budeme exportovat a odkud budeme dovážet.

Novotná: Zároveň se jich dotýká přerozdělování priorit Evropy. V posledních měsících prožíváme „wake-up call“ směrem k větší soběstačnosti a bezpečnosti, včetně té ekonomické. Tím se začaly akcentovat investice do nových oblastí.

Může přinést zbrojení větší oživení Česka?

Svoboda: Zatím přesně nevíme, ale měli bychom z toho jako Česká republika profitovat. Cokoli se týká výroby a průmyslu, je pro Česko jako pro nejprůmyslovější zemi unie pozitivní.

Jak se letos proměnily firmy, které získaly ocenění Best Managed Companies?

Novotná: Vidíme větší důraz na větší efektivitu interního fungování. Větší automatizace a vytěžování dat směrem k vyšší produktivitě. A dělají to i menší a střední firmy, nejen ty největší. Zjednodušeně řečeno se více strukturují a profesionalizují.

Svoboda: České firmy hodně dbají na to, aby byly provozně vyladěné téměř k dokonalosti. To je jejich výrazný rys a letos ho znovu prohloubily. Naopak z mého pohledu v průměru zaostávají v dlouhodobé strategii a plánování.

Novotná: Letos jsme firmy do BMC ještě nabírali, ocenění získá 35 společností a příští rok nás poprvé čeká slavnostní vyřazování šampionů, kteří s námi byli sedm let v řadě, a tím pádem dostanou ocenění platinové BMC doživotně.

Kolik firem má být v programu BMC v Česku?

Novotná: Jde nám více o kvalitu než kvantitu, proto budeme držet počet aktivních firem v programu do padesáti. Jinak bychom to těžko zvládali i my interně v Deloitte, protože se každému účastníkovi detailně každý rok věnujeme.

Svoboda: Letos máme rekordních devět nových firem v BMC a to nám dělá pochopitelně radost. Navíc se ukazuje, že firmy samy to berou jako příležitost ke svému zlepšení, k ujasnění procesů, vnitřního nastavení i směřování. A občas i samy přijdou s tím, že například v daném roce se účastnit nebudou, protože vidí, že musí něco vylepšit či opravit. A to jim také pomůže ujasnit si priority.

Co je BMC Jde o program pro nejlépe řízené firmy, který vyhlašuje společnost Deloitte. Odborná porota společnosti hodnotí na základě čtyř pilířů, kterými jsou firemní strategie, řízení a finanční výkonnost, produktivita a inovace a firemní kultura. Roční výnosy firem, které se chtějí do BMC zapojit, musí dosahovat minimálně 300 milionů korun, společnost musí fungovat již minimálně tři roky a mít více než 15 zaměstnanců na plný úvazek. Zároveň platí podmínka, že většinový podíl drží soukromí ultimátní vlastníci z České nebo Slovenské republiky. Ústředí firmy nebo hlavní centrum řízení společnosti musí mít sídlo v Česku, ale provoz a výroba mohou být situovány v zahraničí. Letošními partnery jsou také J&T Banka pro oblast finančního řízení, SpenglerFox pro hledání talentů a AWS pro produktivitu a inovace. Hlavním mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny.

V Deloitte máte také program Technology Fast 50 pro start-upy. Už někdo přešel do BMC?

Novotná: Ano a dobře se nám ta ocenění doplňují. BMC je pro řekněme maturované rozvinuté firmy, zatímco Fast 50 se zaměřuje na start-upy a rychle rostoucí společnosti, které k nastavování procesů nemají ještě prostor.

Svoboda: V ocenění BMC nás těší, že jsou s námi firmy, které opakují program letos už pošesté od prvního ročníku v Česku, a za celou dobu máme jen dvě firmy, které jednou přerušily a opět se zase vrátily, když si vyřešily své domácí úkoly. To ukazuje na to, že program má schopnost zušlechťovat firemní procesy a majitelé a šéfové společností ho rádi absolvují, protože jim pomáhá. A to i při lákání pracovníků či případně investorů.

Novotná: A po pravdě to vzájemné sdílení know-how funguje i obráceně. My v Deloitte jim pomůžeme projít procesy a nastavení, ale zároveň vidíme reálné firemní prostředí, které často generuje úplně jiné potřeby, než to vypadá jen z pohledu pravidel a zákonů.

Co čekáte od letošní ekonomiky a jak může vývoj dopadnout na tuzemské firmy?

Svoboda: Růst HDP v Česku vypadá kolem jednoho procenta, reviduje se očekávaný dvouprocentní růst směrem dolů. Faktor nejistoty je opravdu velký a to zpomaluje investice, domlouvání nových obchodních partnerů a nakonec i fúze a akvizice. Těžko se hledá ocenění firem, snad s výjimkou nějakých infrastrukturních byznysů nebo obranného průmyslu, který naopak jede.

Novotná: Firmy se snaží odkládat rozhodnutí a to samozřejmě ekonomiku zase brzdí. Na druhou stranu se uvolnila dluhová brzda v Německu, které chce začít podstatně více utrácet a investovat a to bude mít dopad na českou ekonomiku.

Svoboda: Máme dobře našlápnuto ve zbrojním průmyslu, máme v Česku dvě velké zbrojovky (CSG a Colt CZ Group – pozn. red.) a ty budou z trendu profitovat. Ale je to pořád relativně malá část tuzemské ekonomiky. Čekal bych proto, že letošek bude mírně stagnační a další vyprofilování směřování přijde na podzim.

Novotná: Záležet bude také na konkrétních krocích Evropské komise, která slibuje zpomalení zpřísnění reportingu a vůbec podporu konkurenceschopnosti evropskému průmyslu. Menší reporting firmy oceněné BMC kvitují, je to důležité hlavně pro ty menší.

Zmínili jste zpomalení prodejů a nákupů firem, je za tím jen nejistota?

Svoboda: Ano. Prodávající i kupující u některých dealů zaveleli „tužky dolů“, musíme počkat na podmínky, které vyplynou primárně z jednání o clech. Kupující, kteří mají peníze a chuť utrácet, jsou opatrnější a vyčkávají, kam je správně poslat. Násobky na ziskovost létají nahoru a dolů podle toho, jak zrovna reagují kapitálové trhy, a v takových podmínkách nikdo nechce udělat chybu, že by koupil příliš draho nebo prodal levně.