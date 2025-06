Pardubice návštěvníkům i místním poskytují vše, co od města očekáváte. Historické centrum, kulturní vyžití, atraktivní sportovní události i spoustu zeleně k dobití energie. Dominantou města je Zámek Pardubice – významná národní kulturní památka spojující prvky gotického vodního hradu a renesanční rezidence rodu Pernštejnů. Obklopený zelení a klidným parkem zve k procházce i návštěvě expozic Východočeského muzea, pod které spadá.

Historické centrum města, jen pár kroků od zámku, vás okouzlí svou atmosférou – renesanční a barokní domy na Pernštýnském náměstí a malebné kavárny lákají k posezení a odpočinku.

Moderní zóna pro milovníky vědy a umění

Zcela odlišnou, ale přitom neméně zajímavou tvář Pardubic představuje revitalizovaný areál Automatických mlýnů – bývalý industriální komplex, který se mění v moderní kulturní čtvrť. Zde se pod jednou střechou setkávají architektura, věda, umění i gastronomie.

Výraznou novinkou je interaktivní vzdělávací centrum SFÉRA, které přináší fascinující zážitky z oblasti vědy a techniky nejen dětem, ale i dospělým. Kreativita, zábava i vzdělávání – to vše v inspirativním a relaxačním prostředí v blízkosti řeky.

Pokud vás zajímá moderní historie a silné příběhy 20. století, nenechte si ujít návštěvu Památníku Zámeček a nově otevřeného Institutu Paměti národa. Tyto instituce citlivě a zároveň poutavě připomínají události druhé světové války i období nesvobody – a to prostřednictvím audiovizuálních prvků, interaktivních expozic a autentických výpovědí pamětníků.

Dovolená nejen v Česku Stáhněte si přílohu v PDF

Hudba, sport i dobré jídlo

Pardubice nelákají ale jen na památky. Od jara do podzimu město oživují hudební, divadelní a food festivaly, sportovní akce, trhy a vinařské slavnosti. Vrcholem sezony jsou dvě ikony pardubického sportu – legendární Zlatá přilba, nejstarší plochodrážní závod světa, a slavná Velká pardubická steeplechase, nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Tyto akce mají jedinečnou atmosféru, kterou si nenechají ujít tisíce návštěvníků.

Relax na soutoku

Chcete‑li si během pobytu trochu odpočinout, zamiřte do parku Na Špici, kde se setkávají řeky Labe a Chrudimka. Tato klidná zelená oáza nedaleko centra nabízí zároveň ideální podmínky pro sport i odpočinek – půjčovny loděk a paddleboardů, workoutová hřiště, cyklostezky, místa pro piknik nebo jen lenošení v trávě. Z parku se můžete napojit na stezku, která vás zavede k dalším zajímavostem – na Kunětickou horu s pohádkovým hradem a výhledem do okolí nebo k Perníkové chaloupce, kde se perníkářská tradice mění v pohádkový zážitek.

Pardubice mají kouzlo, které možná nečekáte – a právě to z nich dělá místo, kam se budete chtít vrátit. Jsou akorát tak velké, přitom příjemně klidné. Nabízí kombinaci historie, zábavy i moderního života. A navíc jsou skvěle dostupné. Tak co, zaskočíte do Pardubic?

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená nejen v Česku.