Přichází doba robotů. Práci ve skladech nebo v továrnách, kterou ještě před několika lety dělali lidé, začínají postupně přebírat stroje. Umožňují to především pokroky v umělé inteligenci. Například Amazon své zaměstnance nedávno varoval, že díky tomu bude potřebovat do budoucna méně pracovníků. CEO Tesly Elon Musk jde ještě dál, když tvrdí, že chce tisíce robotů Optimus nasadit ve svých továrnách do konce tohoto roku. Ve velkém se do robotizace pustila také Čína. Podle reportu World Robotics bylo v roce 2023 nainstalováno v Číně 50 procent z celkového počtu průmyslových robotů. Na Evropu připadalo zhruba 17 procent instalací a na USA jen 10 procent.

Právě do USA se svými roboty úspěšně expanduje slovenský start-up Brightpick. Jako jeden z mála evropských podniků v tomto oboru se dokáže vyrovnat světové konkurenci. Do konce roku by mělo z jeho výrobní linky v Bratislavě sjíždět týdně deset nových robotů, kteří budou ve skladech zastávat lidskou práci.

