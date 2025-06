Pravidelné zdravotní prohlídky starších řidičů patrně budou od příštího roku nutné od 70 let místo nynějších 65 let. Doklad o zdravotní způsobilosti už motoristé nebudou muset vozit s sebou, závěry posudku budou pro kontrolu v registru řidičů. Obdobně to bude platit i pro posudky na žadatele o řidičské oprávnění a v dalších situacích. Změny přinese novela o elektronizaci zdravotnictví, kterou ve čtvrtek schválil Senát hlasy 57 ze 60 přítomných členů.

Změny v prokazování zdravotní způsobilosti řidičů se budou týkat lidí vedených v základním registru obyvatel, což jsou i cizinci s trvalým či dlouhodobým pobytem nebo s uděleným azylem. „Kontrolní orgány si budou moct ověřit, zda a kdy se řidič podrobil pravidelné lékařské prohlídce a s jakým výsledkem, náhledem do registru řidičů,“ stojí v důvodové zprávě.

Posun věkové hranice pro pravidelné zdravotní prohlídky o pět let zdůvodňuje ministerstvo zdravotnictví tím, že v současnosti jsou starší lidé často zdravější a aktivnější než předchozí generace. Zvýšení věkové hranice podle ministerstva také sníží administrativní zátěž pro seniory i pro zdravotnický systém. Zahraniční zkušenosti podle důvodové zprávy ukazují, že změna by se neměla negativně odrazit v bezpečnosti na silnicích.