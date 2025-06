Sledování videí na YouTube bude brzy vyžadovat ještě více času. Společnost Google, jež platformu provozuje, totiž pokračuje v zavádění nových reklamních formátů zvyšujících intenzitu reklamy zobrazované uživatelům nejpopulárnější streamovací služby na světě.

Nejnovější změnou na YouTube je zavádění 30sekundových reklamních spotů. Firma nový formát zpřístupnila inzerentům v rámci beta testu. Proti současnému stavu jde o citelnou změnu. Délka reklamy, kterou nelze přeskočit, se tím prodlouží na dvojnásobek. Společnost přitom letos zavedla i další typy reklamy a výrazně posílila opatření proti uživatelům, kteří se ji snaží obejít.

Záměrem Googlu pro letošek je celková proměna reklamy na YouTube . Stávající systém Video Action Campaign od července změní na Demand Gen Campaign. V praxi to znamená, že od července bude možné na YouTube spouštět pouze reklamní kampaně, které kombinují videoreklamu na YouTube s grafickou reklamou v Gmailu a s reklamou v prostředí kanálu Objevit – ten je součástí systému Android a letos jej chce Google přidat i do webového prostředí Google.com na PC.

Google Objevit se ukazuje na Androidu vlevo od hlavní obrazovky telefonu a nabízí odkazy na zpravodajské články, informace o sportovních zápasech, počasí či videa z YouTube. Obsah Google vybírá ze stejných signálů, kterými řídí výsledky vyhledávání, jen se snaží predikovat zájmy uživatele podobně, jako to dříve dělala služba Google Now.

Reklamy zobrazované u krátkých videí Shorts na YouTube Google přidal před rokem a i ty jsou povinnou součástí nové reklamní nabídky na YouTube. Spolu s prodloužením nepřeskočitelných videoreklam představují změny výrazné zvýšení jejich počtu. Google navíc začal využívat umělou inteligenci k automatickému umísťování reklam do videí na základě analýzy jejich sledovanosti. Reklamy se nově řadí za místa s největší angažovaností uživatelů.

Zahlcení reklamou, nebo platba

Jen za první čtvrtletí letošního roku Google za reklamu na YouTube utržil 8,93 miliardy dolarů, to představuje desetiprocentní meziroční nárůst. Firma potřebuje další růst, a tak kromě nových dražších reklamních formátů pokračuje v boji proti uživatelům, kteří používají nástroje pro blokování reklamy.

Společnost začala reagovat na snahy o blokování reklamy před dvěma lety. Postupně odbourává blokování reklam na YouTube nejen ve svém prohlížeči Chrome, ale také v dalších browserech. Mezi taktiky Googlu patří například i zpomalené načítání videí na počítačích, u kterých jeho servery zaznamenají pokusy o blokování reklam. Google ovšem není jediný, detekci aplikací na blokování reklam má řada obsahových webů.

Nástroje na blokování reklamy se přitom snaží hledat nové způsoby, jak ji obejít, ale Google má k dispozici mnohem více prostředků na vývoj ochrany. Stále důležitější pro příjmy firmy je navíc sledování YouTube v chytrých televizích, kde jsou možnosti blokování reklamy mnohem omezenější. I proto se nové 30sekundové nepřeskočitelné reklamy zatím budou objevovat pouze v televizích.

Zejména souběh zvyšování objemu reklamy a přitvrzování boje proti blokování reklam uživatelé Googlu vyčítají. Jeho cíl je ale jasný a logický – buď zobrazovat více reklam, ze kterých má příjem mateřský holding Alphabet i tvůrci obsahu, nebo donutit uživatele zaplatit si službu YouTube Premium, jež reklamy odstraňuje.

Zhoršování hodnoty placených služeb

Google v rámci snahy zvýšit příjmy z předplatného nabídl v některých zemích také službu YouTube Premium Lite, která v USA stojí osm dolarů (180 korun) proti 14 dolarům za standardní Premium.

Proti standardní verzi předplatného ale Lite nenabízí stahování videí pro offline sledování ani přístup k hudbě bez reklam ve službě YouTube Music. Od 30. června se navíc předplatitelům Premium Lite začnou zobrazovat reklamy u videí Shorts, u hudebního obsahu a ve vyhledávání na YouTube. Loni Google také YouTube Premium zdražil, v Česku ze 179 korun na 209 Kč a rodinné předplatné stouplo ze 269 na 389 Kč.

Google zatím neblokuje sdílení předplatného – podobně jako Netflix, jenž přitom vyžaduje periodické připojování ke službě z jedné wi-fi sítě po všech členech „rodiny“. Je ale jen otázkou času, kdy firma sáhne i k tomuto kroku. Pokud se totiž o rodinný tarif podělí například šest uživatelů, přístup k YouTube bez reklam přijde jednoho na pouhých 65 korun – a to pro Google není až tak výhodné.