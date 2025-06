Téměř třetina Čechů během roku ruší a obnovuje předplatné streamovacích služeb. Činí tak i několikrát ročně vždy v závislosti na nabídce programu. Vyplývá to z průzkumu distribuční společnosti Axocom mezi 1150 respondenty. Počet uživatelů placených video služeb (VoD) v Česku se přitom loni podle analýzy firmy Atmedia zvýšil zhruba o čtvrt milionu a v druhé polovině roku se pohyboval okolo 3,1 milionu lidí ve věku 15 až 69 let.

„Rušení a obnovování předplatného je jedním z trendů typických pro streamovací služby. Nejčastěji jde buď o období, kdy diváci mají na sledování čas, jako jsou třeba prázdniny, nebo když jsou nemocní a tráví čas doma. Nebo naopak jde o fanoušky vybraného pořadu. Po jeho skončení si pak službu odhlásí. Případně si pak zaplatí předplatné u jiné služby, která nabízí pořad, který je v ten moment v trendu,“ uvedla ředitelka společnosti Axocom Erika Luzsicza.

Z průzkumu vyplývá, že mezi těmi, co přeskakují mezi předplatnými, jich skoro dvě třetiny, tedy 63 procent, zruší svoje předplatné jednou až dvakrát ročně, zbylých 27 procent uživatelů pak takto učiní třikrát či vícekrát za rok.

Podle dat společnosti Axocom má nejvíce předplatitelů v tuzemsku stále Netflix, který má 71 procent předplatitelů. Následuje Oneplay s 37 procenty předplatitelů, Disney s 24 procenty, Prima s 23 procenty a pětici uzavírá Max s 21 procenty.

„Nejstabilnější diváckou základnu má jednička na trhu Netflix. Nejvíce obnovování a rušení předplatného dopadá na lokální služby. Není to zas až tak velké překvapení, protože nemohou co do obsahu konkurovat globálním hráčům, kteří snadno vyrábí a rovněž licencují nové pořady. Naopak u lokálních služeb diváci oceňují především reality show, které jsou jim kulturně a společensky blízké,“ dodala Luzsicza.

Streamované pořady sleduje v České republice 45 procent všech dospělých. Češi jako diváci v placení za audiovizuální obsah na internetu dohání evropský standard.

Zatímco ještě před covidem byl podle měření statistiků ochotný platit za obsah jen každý dvacátý, tak do konce loňského roku se toto číslo téměř vyrovnalo s evropským průměrem, který činí 50 procent.