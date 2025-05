Nejzábavnější technologickou zprávou tohoto týdne je plánovaná změna online služby Max na HBO Max. To není chyba v matrixu, ale ukázka podivného rozhodování managementu společnosti Warner Bros. Discovery.

Populární streamovací služba spojená s televizními kanály HBO se před dvěma lety dočkala přejmenování na Max. Tehdy to vyvolalo údiv. Proč by se firma zbavovala nejhodnotnější části názvu, písmen HBO, která 50 let budovala svoji značku jako známku kvalitního obsahu?

Záměr byl prostý. Ukázat, že Max po spojení Warner Bros. a Discovery nabízí víc než jen slavné seriály HBO a kvalitní filmy. Návrat ke slavnějšímu jménu je terčem vtipů. Na jejich pozadí jsou ale špatné zprávy pro diváky. A ty se týkají i dalších velkých streamovacích firem. Hlavním tématem tohoto týdne jsou reklamy a tlak na omezení „pirátství“.

Co se dočtete dál Jak se mění Max a reklamy, které uživatelům ukazuje?

Co nového chystá na YouTube Google a Amazon s Prime Videem?

Jak se daří Netflixu a co je na jeho úspěchu s reklamou děsivé?