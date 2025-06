Až bude někdo potřebovat dětem na příkladu vysvětlit, co to je pseudokauza, může směle použít aktuální probírání magisterského titulu ministryně spravedlnosti Evy Decroix. Jde o úplnou koninu, kterou se ale opozice a část novinářstva pokouší nafouknout do pangalaktických rozměrů. Soudný člověk by ji vlastně měl v zájmu duševní hygieny ignorovat. Ale na druhou stranu nám případ umožňuje poukázat na dvě z věcí, které jsou v české společnosti jaksi nakřivo a které ji v důsledku brzdí.

Stručně, o co se věcně jedná. Nová ministryně Eva Decroix má od Univerzity Karlovy uznané magisterské vzdělání z Francie. Ministerstvo školství ovšem z nějakých důvodů k uznanému vzdělání ze zahraničí nepřiděluje automaticky titul. Těžko říci proč, možná proto, aby se dalo na vědomí, že ten, kdo studoval „venku“, je tak nějak méněcenný, že to prostě není vzdělanostní našinec. Což je samo o sobě velmi české.

Údajný problém Evy Decroix pak má spočívat v tom, že titul „Mgr.“ v některých dokumentech uváděla. A když se dozvěděla, že jí vlastně formálně nepatří, nepohlídala si, aby se už nikde neobjevoval. Je proto ostouzena a vyzývána k odstoupení, a to přesto, že má i doktorát, takže je to vlastně něco podobného, jako kdyby někdo chtěl vyřadit z reprezentace olympijského gymnastu kvůli tomu, že nemá potvrzení, že umí kotrmelec.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jaký je rozdíl mezi Evou Decroix a Janem Kalvodou či Taťánou Malou.

Proč je průšvihem hlavně česká posedlost tituly.

Kam se můžeme dostat skrze snahu na politiky cokoli negativního najít.