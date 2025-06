Patří k největším hráčům v realitách na českém trhu. Alespoň v jednom ze dvou fondů investiční společnosti Reico má peníze 200 tisíc drobných investorů. Výkonnost hlavního fondu Reico Nemovitostní od založení je nicméně spíše skromná, když činí 2,2 procenta ročně. Nicméně v posledních letech tlačí jeho vedení na zlepšení a první výsledky už jsou vidět. Roční výnos za poslední tři roky dosáhl 4,8 procenta ročně.

„Aktualizovali jsme strategii, snížili jsme nákladovost, klademe větší důraz na udržitelnost, obsazenost a tlačíme na zvyšování nájmů,“ říká Jiří Horák, ředitel transakcí v Reico, která patří do Erste Group. Zároveň očekává, že výkonnost dále poroste. Hlavní alternativou k fondu jsou pak podle něj spořicí účty a termínované vklady, a protože jejich úročení klesá, otočil se i trend a do Reica ve velkém přitékají nové peníze, a ty už našly uplatnění v prvních akvizicích.

Jaký byl pro Reico uplynulý rok?

Na konci loňského prvního kvartálu se nám podařilo otočit negativní trend, co se týče čistých přítoků kapitálu. Do té doby jsme buď oscilovali kolem nuly, nebo odtoky lehce převažovaly. Nicméně od loňského druhého kvartálu se nám přítoky výrazně zrychlily, tudíž jsme se mohli začít znovu dívat po akvizičních příležitostech. Dnes jsme na nákupech, a to v podstatě na všech našich trzích a ve všech segmentech, neboť přítoky jsou opravdu velké.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se lepší výkonnost Reico.

Co mají v portfoliu fondy Reico.

Jaké má Reico plány.

Jak vidí situaci na trhu.