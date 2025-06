Americký prezident Donald Trump na post šéfa americké centrální banky (Fed) nehodlá jmenovat nikoho, kdo nebude podporovat razantní snižování úrokových sazeb. Trump to podle agentury Reuters řekl po ukončení pátečního obchodování na newyorské burze reportérům v Oválné pracovně.

„Pokud si budu myslet, že někdo chce sazby ponechat, nebudu ho jmenovat. Dosadím někoho, kdo je chce snížit. Takových je spousta,“ řekl Trump podle Reuters. Zároveň znovu kritizoval současného šéfa Fedu Jeroma Powella, kterého označil za hloupého, a dodal, že by si přál, aby odstoupil.

Trump trvá na tom, že základní sazba by měla být snížena ze současného rozmezí 4,25 až 4,50 procenta na jedno procento. Vedení Fedu zatím letos plánuje mírné snížení o půl procentního bodu a chce vyčkávat, zda Trumpova celní politika znovu nevyvolá inflační tlaky.

List The Wall Street Journal (WSJ) tento týden uvedl, že Trump zvažuje oznámení jména nového předsedy rady guvernérů Fedu dříve, než se původně předpokládalo, a to ještě před vypršením Powellova mandátu v květnu 2026. Trhy to interpretují jako snahu Bílého domu ovlivnit směřování měnové politiky směrem k dřívějšímu snižování úrokových sazeb, uvedl server listu Financial Times (FT).

Trump by tak podle Reuters mohl oslabit Powellovu autoritu a vytvořit jakéhosi stínového šéfa Fedu, který by prosazoval jinou měnovou politiku. Jedním z možných kandidátů je ministr financí Scott Bessent, který ale označil pojem stínový guvernér za přehnaný.

Bessent dále připomněl, že nejbližší příležitostí ke změně složení rady guvernérů Fedu je konec mandátu Adriany Kuglerové na počátku roku 2026. Powellův mandát v čele instituce sice končí v květnu téhož roku, ale jeho členství v radě končí až v roce 2028. Podle Bessenta se tím otevírá možnost jmenovat nového předsedu už v lednu, což by znamenalo nominaci na podzim letošního roku.

Mezi dalšími zvažovanými kandidáty jsou podle Reuters bývalý ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett, bývalý člen rady guvernérů Kevin Warsh a současný člen rady Christopher Waller. Právě Waller, kterého do funkce jmenoval Trump už během svého prvního funkčního období, minulý týden uvedl, že by byl ochoten podpořit snížení sazeb již na příštím zasedání Fedu koncem července.

Fed zatím Trumpovu výzvu ke snižování sazeb ignoruje. Šéf Fedu Jerome Powell se opakovaně vyslovil pro opatrný postup při změnách sazeb a trvá na nezávislosti centrální banky. Podle analytika Kelvina Laua ze společnosti Standard Chartered však spekulace o nástupci mohou v investorech posílit očekávání, že Fed nakonec přistoupí ke snížení sazeb dříve, než trhy očekávaly.