My na Západě to víme dávno: co Rusko jednou uchvátí, to po dobrém nepustí. A dnes to po dekádách usmiřovacích tanečků chápe i Dálný východ, konkrétně Japonsko. Bývalý premiér Šinzó Abe (2006 až 2007 a 2012 až 2020) se léta snažil pomocí ústupků a investic dojednat s Moskvou vrácení čtyř nebo aspoň dvou nejjižnějších Kurilských ostrovů. Ale Vladimir Putin ho jen tahal za nos. Zhruba ve stylu současných ruských průtahů kolem příměří na Ukrajině – včetně známých propagandistických frází. Rusko slibovalo „nový přístup“ k řešení otázky japonských tzv. Severních teritorií, ale napřed chtělo „urychleně uzavřít mírovou smlouvu“, ve které ovšem mělo Tokio uznat výsledky druhé světové války (hlavně „legitimní ruský zisk Kuril“). O čemž byla Moskva připravená jednat – jaká vstřícnost! – „bez předběžných podmínek“…

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaká je role USA v ruské expanzi.

Jaká je současná japonská politika vůči Rusku.