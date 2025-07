Prodejny s módou Nila si oblíbili kapitáni byznysu i celebrity. A to nejen ty české, občas tam zavítají na nákupy i hollywoodské hvězdy, pokud v Praze zrovna něco natáčí. Na koncept slow fashion – pomalé módy, kdy se klade důraz na kvalitu i environmentální aspekt výroby oblečení, mnoho prominentů se společenským uvědoměním slyší.

A zapadá i do vize developersko-energetické skupiny JRD Jana Řežába, která se zaměřuje na výstavbu nízkoenergetického bydlení a investice do obnovitelných zdrojů v čele s větrnými parky. Právě Řežáb spolu s manželkou Irenou nyní investorsky vstoupili do společnosti Nila Living, která čtveřici kamenných prodejen Nila provozuje. „Moje manželka je textilní inženýrka a v tomto oboru je Nila asi jediný řetězec, který se v celém svém sortimentu dívá na to, jak jsou výrobky vyráběny, z jakých jsou materiálů, jak jsou transportovány a jaký je jejich životní cyklus,“ popsal HN motivaci pro investici Řežáb.

